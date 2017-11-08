​Нацелили на успех: специалисты аэропорта приняли участие в форуме молодых

Стратегическое развитие любого предприятия, региона, страны связано с формированием человеческого капитала, интеллектуальной элиты. Этот вектор развития определен Правительством Ханты-Мансийского автономного округа, губернатором округа - Комаровой Натальей Владимировной. Очень сложно сейчас найти предприятия, как в округе, так и в городе Сургуте, для которых приоритетным является вектор стратегического развития, связанного с сохранением и развитием потенциала молодых квалифицированных работников. Поэтому можно с уверенностью сказать, что сегодня первыми в городе заявили о себе молодые специалисты ОАО «Аэропорт Сургут».









Всего в форуме приняли участие более 80 молодых сотрудников из филиалов и администрации Общества. Мероприятие проходило 2 и 3 ноября на площадке Сургутского государственного университета.

Цель проведения Форума выразил в приветствии участникам генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков: «Главная ценность любого предприятия – это, конечно, кадры, молодые специалисты. Подобные мероприятия способствуют сближению людей, работающих в одном направлении, сплачивают и мотивируют сотрудников. Кроме этого, каждому молодому человеку, который собирается строить карьеру в ОАО «Аэропорт Сургут», полезно узнать о работе своих коллег, увидеть новую для себя сферу деятельности. Именно поэтому в рамках соглашения с Сургутским государственным университетом мы организовали это мероприятие».

«Важность встреч молодых специалистов трудно переоценить, – отметила в своем выступлении заведующая кафедрой государственного, муниципального управления и управления персоналом Сургутского государственного университета Наиля Хадасевич. – Программа форума разрабатывалась в рамках соглашения с ОАО «Аэропорт Сургут». У молодежи ОАО «Аэропорт Сургут» есть все условия для того, чтобы реализовать свой потенциал. А форум молодых специалистов еще одно подтверждение этому. Такие корпоративные мероприятия формируют у персонала чувство сопричастности, стремление к развитию, подкрепляемые высокой мотивацией».

В первый день мероприятия были заслушаны отчеты результатов проектной деятельности участников I Форума молодых специалистов по проделанной за год работе, организована работа ассессмент-центра, в результате каждый участник узнал свой потенциал, продемонстрировав свои таланты и качества для дальнейшего их развития.

Второй день был насыщен тренингами и другими интерактивными формами обучения. Тематика тренингов была разнообразной: «Генерация идей», «Искусство коммуникаций», «Управление карьерой», «Развитие лидерского потенциала», «Тайм-менеджмент». Их целью явилось построение модели эффективных и гармоничных отношений между сотрудниками коллектива; стимулирование инициативы и творческой активности работников; планирование траектории лидерства, способствующего достижению групповых целей в определенные сроки с максимальной эффективностью.

В заключении был проведен квест «Стратегия молодых», по итогам которого участниками были сформулированы миссия и видение стратегии ОАО «Аэропорт Сургут» глазами молодых специалистов.

Кульминацией мероприятия стало подведение итогов форума и вручение дипломов участников, сертификатов организаторов, работников кафедры государственного, муниципального управления и управления персоналом за подготовку и проведение мероприятия на высоком профессиональном уровне.