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90 лет Сургутской ОКБ. ​На пути к веку

Газета "Новый Город" сделала специальный выпуск в честь 90-летнего юбилея Сургутской окружной клинической больницы. Представляем вам материал из этого выпуска.

Свой 90-й день рождения Сургутская окружная клиническая больница отпраздновала в кругу друзей 25 октября в ДИ «Нефтяник». На юбилейном вечере собрался весь коллектив медицинского учреждения — от младших медицинских сестер до заместителей главного врача. В этот день Дворец искусств был заполнен счастливыми людьми, которые подводили промежуточные итоги долгого пути своей больницы.

Церемония поздравления состоялась в главном зале «Нефтяника» и собрала представителей многих компаний и госучреждений Югры: правительства округа, администрации Сургута и Сургутского района, думы города и области и так далее. Открыл церемонию награждения директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, который пожелал своим коллегам всегда сохранять любовь к своей работе.

«Самое главное, чтобы дело, которое вы выбрали делом всей своей жизни, через 10, 20, а для кого-то и через 50 лет доставляло вам удовольствие, — выступил Алексей Добровольский. — Чтобы от своей работы всегда горели глаза так же, как они горят сейчас, и чувство радости никогда вас не покидало. Чтобы пациенты выздоравливали, всегда доверяли своим врачам и благодарили их. Вы должны помнить, что все, что вы делаете для людей, есть высшая степень профессионализма. Если вы даете совет своим детям, внукам, куда идти по жизни, то пусть они идут по вашим стопам — не просто в эту профессию, но и в эту больницу на многие десятки лет».

Поздравлениями этот вечер не ограничился. Многие сотрудники СОКБ были награждены почетными грамотами в честь юбилея учреждения. Медсестры, хирурги, гастроэнтерологи, терапевты, заведующие отделениями, бухгалтеры, фармацевты и многие другие — все они выходили на сцену ДИ «Неф­тяник» и были отмечены наградами за высокий профессионализм и верность своей работе на протяжении долгих лет. Приятные пожелания в этот вечер коллектив больницы получил и от Тюменской областной думы в лице заместителя ее председателя Галины Резяповой и депутата Сергея Дубровина.

«Хотелось бы поздравить наших сегодняшних юбиляров не только от себя лично, но и от лица всех югорских депутатов Тюменской областной думы, коих 15 человек в нынешнем составе, — выступила Галина Резяпова. — Вы на своем пути всегда были лидерами. Начиная с 1929 года, когда на улице Никольской, а теперь это улица Республики, было построено здание самой крупной на всем Севере больницы аж на 25 коек. Сейчас в структуре СОКБ 46 отделений, а количество мест превышает тысячу. За всеми этими цифрами стоит реальный труд множества людей. Мы, пациенты, очень хотим, чтобы вы сами никогда не болели, были здоровыми и даже бессмертными».

Не забыли о девяностом дне рождения СОКБ и в думе округа — из Ханты-Мансийска пришло официальное поздравление от председателя югорского парламента Бориса Хохрякова, а сотрудники больницы получили почетные грамоты. Были на юбилее и власти Сургута: глава города Вадим Шувалов и председатель городской думы Надежда Красноярова в своих выступлениях пожелали коллективу СОКБ и дальше спасать человеческие жизни.

«90 лет для больницы — дата знаковая. Я предлагаю вам считать это время не годами, а количеством спасенных человеческих жизней. Практически уверена, что ни один из статистиков не сможет назвать число спасенных пациентов, потому что врачи-профессионалы, которые работают в Сургутской окружной клинической больнице, делают это ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

Вот уже 90 лет сургутяне находятся в надежных руках врачей нашей больницы. Особая благодарность — ветеранам, которые зимой на санях, летом на лодках добирались до отдаленных поселков, порой рискуя своими жизнями. Тем, кто каждый день совершал настоящий гражданский подвиг. За это низкий вам поклон и огромное спасибо».

В конце вечера на сцену вышла главный врач Сургутской окружной клинической больницы Галина Шестакова, которая как руководитель учреждения весь день принимала поздравления. Она поблагодарила гостей мероприятия, свой коллектив и ветеранов учреждения.

«Я хочу поблагодарить всех гостей, которые выходили на эту сцену с поздравлениями. Депутатов областной думы Галину Резяпову, Сергея Дубровина, — сказала Галина Шестакова со сцены ДИ «Нефтяник». — Председателя сургутской думы Надежду Красноярову и главу города Вадима Шувалова. Главу Сургутского района Андрея Трубецкого и председателя районной думы Анатолия Сименяка. И я хочу поблагодарить весь коллектив больницы, с которым я работаю уже много лет. Отдельная благодарность ветеранам — Людмиле Пестриковой, Александру Синяку, Александру Вялкову, и всем, кто смог прийти сегодня».

Праздник завершился чествованием ветеранов и коллективной фотографией всего руководящего состава больницы. Поздравления на этом, однако, не закончились — на организованном после церемонии фуршете все желающие могли высказать свои пожелания СОКБ в его 90-й день рождения.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 188, комментариев: 0


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