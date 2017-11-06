​Грамотный подход. Жители домов № 26 и 30 на Усольцева экономят на коммуналке до 40 процентов

Плата за коммуналку — пожалуй, одна из «излюбленных» больных тем сургутян. В городе, где большее количество дней в году — холодные, иначе быть и не может.

Но среди горожан есть тысячи счастливчиков, которые платят за жилищно-коммунальные услуги на 30-40 процентов меньше, чем в среднем по городу. И это далеко не фанатичные любители экономить, а жители новостроек Сибпромстроя.

Так, владельцы квартир нового жилого комплекса крупнейшего застройщика Сургута, расположенного за ТРЦ «А­ура» в 38-м микрорайоне (домов 26 и 30 на ул. Усольцева), уже оценили ту экономию по коммуналке, которую им подарил Сибпромстрой.

Ведь тут высотки возведены в соответствии с мировыми стандартами энергоэффективности и оснащены высокотехнологичным оборудованием, позволяющим рационально расходовать энергоресурсы. Стены имеют специальную защиту от промерзания. Кроме того, в квартиры проведено только холодное водоснабжение, а для нагрева воды установлены современные электрические водонагреватели. Как следствие, значительно снижается общее водопотребление, упраздняется строка расходов за содержание внутридомовой системы ГВС. Более того, эти проекты компании (впрочем, как и все остальные) оснащены светодиодным освещением, что приводит к общедомовой экономии до 85 процентов электроэнергии. Таким образом, экономия жильцов на ЖКУ составляет до 30-40 процентов.

Квартиры в домах на улице Усольцева, 26 и 30, еще можно приобрести. Тут есть студии, одно- и двухкомнатные квартиры. Трешек осталось очень мало, но шанс успеть взять такую квадратуру все же есть. Причем потенциальным новоселам стоит знать, что эти дома отличаются от тех, которые были введены в 38‑м микрорайоне ранее: здесь все квартиры продаются с отделкой, в них установлены межкомнатные перегородки, проведено электричество, а стены выровнены. Ко всему прочему в подъездах высоток сделан улучшенный ремонт: вместо обычной побелки использована разноцветная декоративная штукатурка, а в коридорах и на других общедомовых площадках уложена качественно новая плитка. Все вышеперечисленное идет покупателю бонусом, ведь цены за квадратный метр остались неизменными — от 1,6 млн руб­лей.

Расположение домов делает их еще более привлекательными для тех, кто хочет приобрести себе уютное гнездышко. В непосредственной близости находится один из крупнейших в Сургуте торгово-развлекательных центров — «Аура», недалеко располагаются железнодорожный вокзал и выезд из города. Рядом есть небольшой лес, который в скором времени превратится в обустроенный для отдыха сквер. Кроме того, в непосредственной близости уже имеется детский сад, а вскоре будут построены еще два и школа.

Кстати, застройщик сотрудничает с большим количеством банков, поэтому оформить жилье в ипотеку покупателю не составит труда.Условия финансовые организации предоставляют разные, например ипотека без первоначального взноса или по минимальной ставке от 7,5 процента.

Более подробную консультацию по условиям банков-партнеров можно получить по телефону отдела продаж Сибпромстроя.

Справка

Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.