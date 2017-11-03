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​Золотые правила от специалистов Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В медицине существует так называемое «правило золотого часа». В первый час развития острого заболевания или травмы правильно оказанная помощь приносит наибольшую пользу. Иногда спасти жизнь и предотвратить осложнения можно только в течение первого часа. Врача в этот момент может не оказаться рядом, а это значит, что помощь будете оказывать именно вы.

Советы от специалистов Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» по определению сердечных неполадок и оказанию первой доврачебной помощи.

Давящие или сжимающие боли, жжение за грудиной или слева, отдающие в левую руку, челюсть, чаще возникающие на физическую нагрузку, охлаждение или стресс, реже в состоянии покоя; непостоянные, а приступоообразные, продолжительностью до 15 минут, но не более – это стенокардия. Причина боли – недостаточное кровоснабжение сердечной мышцы, связанное с закупоркой сосуда бляшкой, тромбом или спазмом.

Первая помощь при стенокардии

  1. Немедленно прекратить физическую нагрузку,
  2. Расстегнуть ворот рубашки, пуговицы,
  3. По возможности принять положение сидя – это увеличит отток крови к ногам и уменьшит нагрузку на сердце,
  4. Принять таблетку нитроглицерина – положить под язык,
  5. Разжевать ½ таблетки аспирина – это нужно сделать для остановки роста тромба,
  6. Принять успокоительное, например 30-40 капель корвалола,
  7. Если боль не прошла после приема двух-трех таблеток нитроглицерина, дать любое обезболивающее и срочно вызвать скорую помощь – это может быть началом инфаркта миокарда!

Затянувшийся приступ стенокардии может вызвать омертвение участка сердечной мышцы – инфаркт миокарда.

Особенности боли в сердце при инфаркте миокарда:

-приступ болей в сердце продолжается 20 минут и более;

-приступ не купируется нитроглицерином;

-приступ сопровождается холодным липким потом, страхом.

Возможно атипичное течение инфаркта миокарда – без боли в сердце, или с болью в животе, с другой симптоматикой. Опасность атипичного инфаркта миокарда ничуть не меньше. Распознать острый инфаркт на раннем этапе поможет только ЭКГ. (Обращайтесь в Медико-Санитарную часть ООО «Газпром трансгаз Сургут (Активная ссылка: http://surgut-tr.gazprom.ru/mediko-sanitarnaya-chast/?mode=preview). Жизненно важно при инфаркте миокарда начать лечение как можно раньше от начала симптоматики.

При раннем лечении начавшийся некроз участка сердечной мышцы можно остановить и провести полное восстановление. В таком случае врачи говорят о несостоявшемся или прерванном инфаркте миокарда.

Первая помощь при подозрении на острый инфаркт миокарда

  1. Вызвать скорую медицинскую помощь;
  2. Рассасывать под языком по таблетке нитроглицерина каждые 15 минут до приезда «скорой помощи»;
  3. Разжевать ½ таблетки аспирина (даже если вы его уже сегодня принимали);

«Золотая формула» при остром инфаркте миокарда

03 - аспирин - нитроглицерин

Врачи Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» призывают запомнить эту информацию, приобрести и положить в свою домашнюю аптечку аспирин, нитроглицерин, баралгин.

Однако существуют другие причины болей в грудной клетке:

Боль в груди при движениях

Боль в левой половине грудной клетки не всегда связана с сердцем, особенно у молодых людей. Если при глубоком дыхании, поворотах туловища и взмахах руками появляются колющие боли в области сердца – не спешите причислять себя к «сердечникам». Причину неприятных ощущений имеет смысл поискать среди заболеваний опорно-двигательного аппарата. В первую очередь следует исключить остеохондроз грудного отдела позвоночника, сколиоз, воспаление межреберных нервов и мышц.

Что делать? Сходить к неврологу или ортопеду (Обращайтесь в Медико-Санитарную часть ООО «Газпром трансгаз Сургут (Активная ссылка: http://surgut-tr.gazprom.ru/mediko-sanitarnaya-chast/?mode=preview), а справиться с болью помогут противовоспалительные препараты, мануальная терапия и лечебная гимнастика.

Боль, связанная с приемом пищи

Случается, что «сердце» начинает ныть при переедании, после приема жирной или острой пищи, или, наоборот, на голодный желудок. Такая боль возникает из-за общей иннервации сердца и органов брюшной полости, и может быть проявлением гастрита, язвенной болезни желудка, панкреатита, холецистита или вздутия кишечника.

Что делать? Распознать источник боли поможет терапевт, возможно понадобится консультация гастроэнтеролога. (Обращайтесь в Медико-Санитарную часть ООО «Газпром трансгаз Сургут (Активная ссылка: http://surgut-tr.gazprom.ru/mediko-sanitarnaya-chast/?mode=preview).

Боль в покое

Длительная ноющая, покалывающая боль, разлитая по левой половине груди, возникающая в покое, а зачастую на фоне волнения? Это, как правило, связано с патологией нервной системы. Наиболее вероятные причины – вегетативная дисфункция и депрессия.

Что делать? Необходимо проконсультироваться с кардиологом, неврологом и психотерапевтом. (Обращайтесь в Медико-Санитарную часть ООО «Газпром трансгаз Сургут (Активная ссылка: http://surgut-tr.gazprom.ru/mediko-sanitarnaya-chast/?mode=preview).

Боль при простуде

Такую боль тоже не следует оставлять без внимания. Она может быть как реакцией на микробные токсины, так и первой ласточкой миокардита (воспаления сердечной мышцы) или перикардита (сердечной сорочки).

Что делать? Уточнить причину боли поможет кардиолог или ревматолог, который выслушает сердечные тоны, назначит общий и биохимический анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца и другие необходимые исследования. (Обращайтесь в Медико-Санитарную часть ООО «Газпром трансгаз Сургут (Активная ссылка: http://surgut-tr.gazprom.ru/mediko-sanitarnaya-chast/?mode=preview).

Боль с сыпью

Резкая боль в грудной клетке, особенно в сочетании с высыпаниями на коже по ходу межреберных промежутков, появляется при опоясывающем герпесе. Болеют им, как правило, взрослые, потому что у детей тот же вирус вызывает всем известную ветрянку.

Что делать? Записать на прием к дерматологу или инфекционисту. (Обращайтесь в Медико-Санитарную часть ООО «Газпром трансгаз Сургут (Активная ссылка: http://surgut-tr.gazprom.ru/mediko-sanitarnaya-chast/?mode=preview).

Случается, что никакой боли в области сердца нет, но ощущение, что «что-то не так» не проходит. А все потому что сердце:

«Неправильно» стучит

Быстрое сердцебиение, или тахикардия, может быть нормальной реакцией на физическую или эмоциональную нагрузку, повышение температуры тела. Если учащенное сердцебиение возникает в покое, причем пульс разгоняется до 160-18- ударов минуту (его бывает сложно сосчитать), при этом кружится голова или наступает обморок, такое состояние называется пароксизмальной тахикардией.

Что делать? Посчитать пульс. Если он зашкаливает за 160-180 ударов в минуту – вызывайте «скорую». Врачи остановят пароксизм и направят в больницу, где проведут поиск причин этого состояния.

Неритмичное сердцебиение

Если сердце вдруг застучало «вразнобой», то есть удары следуют через разные промежутки времени – внимание! Скорее всего, это приступ мерцательной аритмии.

Немедленно звоните 03. Восстановление ритма проводится только в условиях кардиологического стационара. Главная опасность мерцательной аритмии – образование тромбов в сердце, которые, отрываясь, вызывают инсульты.

И в заключении. Даже если вас сердце не беспокоит, следует хотя бы раз в месяц измерять давление и раз в год делать ЭКГ. (Обращайтесь в Медико-Санитарную часть ООО «Газпром трансгаз Сургут (Активная ссылка: http://surgut-tr.gazprom.ru/mediko-sanitarnaya-chast/?mode=preview).

Эти несложные меры помогут распознать заболевания сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях и вовремя заняться лечением.


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Сегодня в 15:07, просмотров: 63, комментариев: 0


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