Встречаем зиму ярко!

«Перезагрузка» вечернего облика сургутских храмов продолжается

На минувшей неделе Храм св. Николая Чудотворца с новой силой засиял в вечерней панораме района Черный мыс. Полная реконструкция осветительной установки Храма была произведена в рамках реализации благотворительного проекта архитектурно-художественной подсветки религиозных сооружений Сургута, инициированного компанией «СветоДизайн-Югра» в начале этого года.

Подводим предварительные итоги!

конкурс детского рисунка "Сургут, живи ярко!" остались считанные часы! На сегодняшний день к нам поступило 250 таких разных и талантливых работ с красотами вечернего города. Как и в прошлом году, на третьем этаже ТРЦ «Агора» мы проведем торжественную церемонию награждения всех участников и победителей конкурса. Без подарков не уйдет никто :) Хотите с нами? Тогда поторопитесь! Мы ждем оригиналы ваших замечательных работ в нашем офисе ТРЦ «Агора», каб. 614, 618.

Белоярский этой осенью получит сразу три яркие доминанты

Яркими электрическим красками продолжает расцветать вечерняя панорама г. Белоярский! Первым из трех городских объектов, над световым оформлением которых работают наши специалисты, была сдана в эксплуатацию Детская школа искусств – прямиком к началу нового учебного года. Следующий на очереди – ЦКиД «Камертон»! Работы по монтажу архитектурно-художественного освещения культурно-досугового центра практически завершены – осталось лишь установить на фасад здания пиксельную медиа-систему.

Аэросъемка// новые яркие доминанты сургута

Как и обещали, мы делимся с вами новой частичкой нашей light-story – аэросъемкой жилого дома в 28 микрорайоне Сургута и Храма св. Татианы.

Еще одна яркая и современная новостройка украсит вечернюю панораму сургута в будущем году!

River House, возводимый нашим давним партнером – компанией «СеверСтрой» в 21-22 мкр. города, расположен в одном из самых престижных районов Сургута – в продолжение частной коттеджной застройки, между рекой Сайма и улицей Мелик-Карамова. Сейчас, строительно-монтажная бригада «СветоДизайн-Югра» занимается реализацией первого и, пожалуй, самого важного этапа в освещении комплекса –- земляными работами.

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Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения.Численность работников более 5000 чел.