​Не время для раздумий

Северный жилой район в ближайшем будущем станет сердцем нового Сургута — об этом говорят как специалисты департамента архитектуры и градостроительства, так и люди, вплотную занимающиеся рынком недвижимости. 38‑й, 39-й, 40-й и 42-й микрорайоны города будут продолжать активно застраиваться.

Крупнейший застройщик города — компания Сибпромстрой — возводит свои дома в Северном жилом районе уже который год. На данный момент в высотках слева от ТРЦ «Аура» уже давно распродано все жилье. Но для тех, кто не успел ухватить столь лакомый кусочек, есть не менее заманчивая альтернатива — в двух 17-этажках (дома на Усольцева, 26 и 30) за торговым центром еще остались свободные квартиры.

Причем потенциальным новоселам стоит знать, что эти дома отличаются от тех, которые были введены в 38-м микрорайоне ранее: здесь все квартиры продаются с частичной отделкой, в них установлены межкомнатные перегородки, проведено электричество, а стены выровнены. Ко всему прочему в подъездах высоток сделан улучшенный ремонт: вместо обычной побелки использована разноцветная декоративная штукатурка, а в коридорах и на других общедомовых площадках уложена качественно новая плитка. Все вышеперечисленное идет покупателю бонусом — цены за квадратный метр остались практически неизменными.

Так, например, в высотках в продаже имеются студии, одно- и двухкомнатные квартиры, а цена на жилье начинается от 1,6 млн рублей. Причем, как рассказали корреспонденту «НГ» в отделе продаж застройщика, почти все «трешки» в домах уже раскупили — в одном из них на момент публикации таких осталось восемь, а в другом — три!

Объяснений такой популярности жилья от Сибпромстроя в 38-м микрорайоне масса. Во-первых, наличие в жилом комплексе всего необходимого для комфортного проживания: во дворе есть подземный паркинг (с огромной картиной на внешних стенах) и наземная стоянка, детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, удобное расположение (подъехать к домам можно с двух сторон: непосредственно со стороны торгово-развлекательного центра и с улицы Аэрофлотской).

Во-вторых, развитая инфраструктура: в шаговой доступности школы и детсады, медучреждения, торговые и развлекательные центры.

В-третьих, заманчивые предложения для потенциальных новоселов. Естественно, застройщик сотрудничает с большим количеством банков, поэтому оформить жилье в ипотеку покупателю не составит труда. Условия финансовые организации предоставляют разные, например ипотека без первоначального взноса или по минимальной ставке 7,5 процента на определенные виды квартир (более подробную консультацию по условиям банков-партнеров можно получить по телефону отдела продаж Сибпромстроя). Еще один вариант, которым в последнее время часто пользуются клиенты застройщика, — получение годовой рассрочки для тех, у кого есть гарантийные письма от администрации (субсидия жильцам балков). Третья акция — для покупателей, которые могут сразу внести половину стоимости квартиры. Им предлагается на оставшуюся сумму оформить рассрочку от застройщика на срок до трех лет под 12 процентов.

Но, пожалуй, самый главный плюс жилья Сибпромстроя — это то, что дома, в которых идут продажи, уже полностью готовы, и клиент может воочию оценить все преимущества покупки.