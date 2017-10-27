​С приходом гололёда югорчане страхуют не жизнь, а смартфоны

С пришедшими в Югру заморозками вырос риск получить травмы и ушибы. Но жители округа больше волнуются за здоровье своих смартфонов. В октябре количество застрахованных гаджетов в салонах связи «МегаФона» выросло на треть.

На верхней строчке рейтинга продукции, которую пользователи хотят уберечь от неприятностей, разместились девайсы Samsung. Они занимают четверть объема всех застрахованных телефонов в октябре. Второе место у Apple, а бронза досталась смартфонам ZTE. Четвертое место делят Asus, Xiaomi и Vertex.

Больше других гаджеты защищают жители Нижневартовска, Сургута и Нягани – здесь отмечена наибольшая динамика числа страховок к сентябрю.

«Жизнь без смартфона – почти утопия. Навигаторы, онлайн-переводчики, фитнес-трекеры, датчики уровня сахара и другая начинка телефона делает нас спокойнее и увереннее в будущем. Поэтому люди переживают, что устройство выйдет из строя, и хотят гарантированно восстановить его после несчастного случая с наименьшими финансовыми потерями», – рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Застраховать устройство можно от механического воздействия, повреждения жидкостью, при пожаре, от электротока, утраты устройства в результате кражи, грабежа или разбоя.

Стоимость и подробности можно получить у консультантов салонов связи «МегаФон». Партнером по данному виду услуг выступает ОАО «Альфа Страхование».

Правила страхования