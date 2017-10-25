​Искусство на сверхскоростях – в «Нефтянике» запустили LTE

Осенний концертный сезон в Сургуте стартовал на высокой скорости. Десятки тысяч горожан ежемесячно смогут делать селфи со знаменитостями и выкладывать видео с лучших выступлений в режиме онлайн. Связисты «МегаФона» запустили сеть 4G с быстрым интернетом во дворце искусств «Нефтяник».

Крупнейшая концертная площадка в УрФО не уступает по техническим возможностям Большому и Мариинскому театрам. Мультимедийный фасад, сцена-трансформер, девять малых залов и студий позволяют реализовать любые эстрадные, театральные и просветительские проекты. Мобильный интернет «МегаФона» на скорости 40 Мбит/с добавит шоу и постановкам интерактивности. Высокоскоростной серфинг в сети возможен даже в самых отдаленных гримерках и служебных помещениях.

«В уникальном здании «Нефтяника» мы реализовали техническое решение, которое обеспечило скоростную передачу данных на всех семи этажах. Это более 40 тысяч квадратных метров. Емкость канала рассчитана на полную загрузку концертного зала. Поэтому если Сургут посетит знаменитость вроде Филиппа Киркорова или Робби Уильямса, скорости интернета хватит на всех желающих выложить фото со звездой», – рассказал руководитель по инфраструктуре «МегаФона» в Югре и на Ямале Алексей Тащиев.

В течение года поделиться впечатлениями с концертной площадки в интернете смогут более 150 тысяч зрителей. В первый после запуска концертный день гости «Нефтяника» скачали объем трафика, сравнимый с потреблением на самых активных базовых станциях Югры.