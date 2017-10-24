​Новые возможности наступающего сезона: аэропорт Сургута переходит на осенне-зимнее расписание

29 октября 2017 года аэропорт Сургута переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое открывает новые возможности для пассажиров, отправляющихся через воздушную гавань. Предстоящей зимой авиакомпании-партнеры ОАО «Аэропорт Сургут» расширили маршрутную сеть и увеличили частоту рейсов на популярных внутрироссийских и международных направлениях.

Наиболее высокая частота рейсов сохранится на московском направлении. В зимний период доставлять сургутян в столицу, как и прежде, будут авиакомпании «ЮТэйр», «Аэрофлот» и «Победа». Совокупное количество вылетов из Сургута в Москву составит 8 рейсов в сутки. При этом «Аэрофлот» планирует ввести на этом маршруте еще два дополнительных рейса. Полеты будут выполняться ежедневно на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320 и СУ-95: из Москвы в Сургут – в 07:05 и 08:25, а из Сургута в Москву – в 13:30 и 15:00.

Изменения произошли и в расписании рейсов из Сургута в Санкт-Петербург. Авиакомпания «ЮТэйр» в новом расписании теперь будет выполнять на самолете Boeing 737-500 ежедневный рейс в северную столицу в вечернее время (из Сургута в Санкт-Петербург – в 19:00). Желающие же посетить Санкт-Петербург в первой половине дня смогут сделать это на рейсе авиакомпании «Россия». Вылет из Сургута будет осуществляться ежедневно в 04:45 на Airbus A319. Благодаря этому изменению общее расписание рейсов в северную столицу из Сургута станет еще более удобным для пассажиров, которые получат возможность выбрать наиболее подходящее время вылета с учетом своих задач.

Вместе с тем, в рамках зимнего расписания из Сургута увеличится количество рейсов в Красноярск и Томск. Вылеты теперь будут осуществляться ежедневно авиакомпанией NordStar на среднемагистральных турбовинтовых самолетах ATR-42. Новые возможности для отдыха и деловых поездок предлагает и авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая планирует в зимнем сезоне выполнять на СRJ-200 еженедельные рейсы в Казань, Бугульму, Пермь, Минеральные Воды и Краснодар.

В преддверии зимнего курортного сезона откроется ряд традиционных чартерных направлений в Юго-Восточную Азию. Авиакомпания «AzurAir» предложит пассажирам международного аэропорта города Сургута полеты в Бангкок и Камрань, «Икар» – в Пхукет и Камрань, а «Royal Flight» – рейсы в Утапао.

Подробнее ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта Сургута в разделе «Расписание рейсов». Дополнительная информация доступна в представительствах авиакомпаний или в справочной службе ОАО «Аэропорт Сургут» по телефонам: + 7 (3462) 770 208, + 7 (3462) 006.