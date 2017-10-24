​Умная, виртуальная, бесплатная – услуги для бизнеса набирают обороты

В осеннем деловом меню югорчан стало больше мобильных hi-tech «блюд». По статистике, каждый пятый предприниматель, чтобы развивать бизнес, переходит на комплексное обслуживание к связистам. «Умная» рекламная рассылка, виртуальная АТС и горячие линии «8-800» возглавили хит-парад телеком-интересов в ХМАО.

С начала осени на 20% больше предпринимателей стали выбирать топовую тройку сервисов «МегаФона». Самый популярный в Югре — «МегаФон.Таргет». Cвязисты помогают бизнесменам выбрать получателей sms по полу, возрасту и местонахождению. За последние 3 месяца число компаний, которые провели адресную sms-рассылку по клиентам, выросло в 2 раза.

Спрос на подключение «Виртуальной АТС» в регионе с июня вырос на треть. Интерес к сервису связисты объясняют тем, что он без участия секретаря распределяет поток входящих вызовов с помощью голосового меню, записывает автоответы, звонки. Для настройки не требуется приобретение оборудования, поэтому затраты на него минимальны.

Единые номера формата «8-800» в этом году в 1,5 раза чаще стали подключать компании, имеющие несколько офисов в регионе или филиальную сеть. Вызовы, поступающие на них, бесплатны для звонящего. Работодатель получает аналитику о работе менеджеров: количестве и продолжительности разговоров с клиентами.

«Наш бизнес начинался со службы доставки в Нижневартовске, а сейчас сервис «Принёс» работает в 12 городах России. Расширение географии потребовало новых технических решений. Подключив виртуальную АТС и номер «8-800», мы на треть сократили свои расходы на связь. Это помогло нам наладить работу диспетчеров, которые принимают заказы в разных городах. А рассылая sms-предложения с учетом местонахождения клиентов, мы увеличиваем количество заявок для конкретных ресторанов», – поделился опытом Амир Галлямов, руководитель сервиса приема заказов «Принёс».

«В малом и среднем бизнесе, как правило, именно на руководителе лежит ответственность за решение разнопрофильных задач. Комплекс наших телеком-инструментов снимает с плеч директора контроль за коммуникациями менеджеров с клиентом, продвижение, рекламу. Все сервисы мобильные, технологичные и простые в использовании», – отметил Денис Стукаленко, директор «МегаФона» в Югре и на Ямале.