​В аэропорту Сургута обновили справочное бюро

Обновленное справочное бюро оборудовано с учетом современных требований, например, хорошая звукоизоляция и приглушенный звук для более комфортной работы сотрудников. Специалисты выделенного подразделения обрабатывают входящие звонки, консультируют по возникающим вопросам, информируют пассажиров об услугах аэропорта, расписании полетов, движении воздушных судов.

На новой площадке реализованы современные интерьерные решения. Стеклянная перегородка в справочном бюро позволяет наблюдать за рабочей обстановкой и воплощает идею открытости. Интерьер исполнен в светлой гамме, его изюминкой является карта маршрутной сети аэропорта, на которой представлены основные направления полетов авиакомпаний-партнеров ОАО «Аэропорт Сургут».В справочном бюро полностью реализован режим «одного окна», то есть у одного специалиста пассажир может получить всю исчерпывающую информацию. В целях оперативного обслуживания пассажиров справочное бюро работает круглосуточно. Причем каждое рабочее место оборудовано специальной системой контроля, в помещении ведется видео и аудиозапись.

Впервые идею создания обновленного справочного бюро предложили молодые специалисты ОАО «Аэропорт Сургут» в 2016 году на корпоративном форуме «Взлетная полоса», после чего при поддержке администрации ОАО «Аэропорт Сургут» проект доработали и реализовали в зале вылета сургутского аэровокзала.

«Обновленное справочное бюро – яркий пример того, что аэропорт Сургута уделяет особое внимание созданию и развитию благоприятной и комфортной атмосферы как для пассажиров, так и для сотрудников. Уверен, что нашим клиентам понравится не только современный стильный интерьер, но и высокий уровень обслуживания в комфортных условиях», – подчеркнул директор по производству – первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма.