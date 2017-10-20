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​Нелёгкий выбор

Фото автора
Фото автора

Сегодня купить жилье в Сургуте не составляет труда — выбор на рынке недвижимости велик. Можно приобрести квартиру в строящемся доме, можно взять вторичку, но, согласитесь, намного привлекательнее купить себе уютное гнездышко, в котором никто не жил и которое не нужно ждать неопределенный срок.

Готовое жилье в Сургуте на рынке первичной недвижимости реализует только крупнейший застройщик — Сибпромстрой. Причем он известен не только тем, что продажи квартир начинает только после полной готовности домов, но и тем, что цены за квадраты у него одни из самых низких (от 1,6 млн рублей).

На данный момент застройщик предлагает потенциальным новоселам приобрести себе квартиры в трех активно развивающихся райо­нах города: 38, 30А и 28 микрорайонах.

Мкр-н № 38

Для тех, кто не успел приобрести жилье в большом жилом комплексе Сибпромстроя, что расположен левее ТРЦ «Аура», застройщик предлагает альтернативный вариант — купить его в двух новых домах по адресу Усольцева, 26 и 30 (за торговым центром). Тут можно стать хозяином студий, одно- и двухкомнатных квартир. Трешек осталось очень мало, но если не тянуть с выбором, то можно успеть приобрести и такую квадратуру.

Мкр-н № 30А

Два дома от компании Сибпромстрой расположились на четной стороне улицы Захарова, но одна высотка отдана под дом соцнайма и уже заселена, а вторая — 12/1 — еще может стать местом вашего жительства. Отличительная особенность этого микрорайона — его активная застройка на протяжении последних пары лет. Тут как грибы растут дома многих городских застройщиков, а многоэтажки Сибпромстроя находятся в самом центре, что, несомненно, является одним из преимуществ.

Мкр-н № 28

28 микрорайон нельзя назвать молодым, но точно можно сказать, что Сибпромстрой вдохнул в него новую жизнь, возведя на пустыре, оставшемся от сноса деревяшек, две 25-этажки (Мелик-Карамова, 40 и 40/1). Эти дома не только преобразили старый район внешне, но и помогут в его развитии (два детских сада и начальная школа будут возведены в непосредственной близости от новостроек). Стоит отметить, что в «свечках» представлен абсолютно иной, более высокий класс жилья.

Жилые комплексы Сибпромстроя отвечают всем требованиям безопасности и оборудованы необходимыми атрибутами современого комфортного жилья.В каждом дворе есть наземные стоянки для автомобилей, подземные паркинги. Детские и спортивные площадки находятся над уровнем проездов, тротуары огорожены. Кстати, на стенах паркингов Сибпромстроя расположились самые большие картины в городе — реплики знаменитых полотен воспроизвели сургутские художники.

Писать о преимуществах домов Сибпромстроя можно долго, но лучше всего об этом говорит тот факт, что новоселами в высотках компании стали десятки тысяч горожан.

Кстати, застройщик сотрудничает с большим количеством банков, поэтому оформить жилье в ипотеку покупателю не составит труда. Условия финансовые организации предоставляют разные, например ипотека без первоначального взноса или по минимальной ставке от 7,5 процента. Более подробную консультацию по условиям банков-партнеров можно получить по телефону отдела продаж Сибпромстроя.

Справка

Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 135, комментариев: 0


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