​Энергосберегающие технологии успешно реализуются на объектах «Городских тепловых сетей»

По разным оценкам, сегодня энергоемкость российской промышленности в 2,5 раза выше, чем в развитых странах, поэтому энергоэффективность является одной из приоритетных задач теплоэнергетической отрасли. СГМУП «Городские тепловые сети», в рамках стратегии организационно – технологического развития до 2020 года, на своих промышленных объектах в качестве инструмента широко использует инжиниринг инноваций – комплекс работ по созданию инновационных проектов, включающих в себя, разработку, реализацию, продвижение и распространение новых технологий энергосбережения.

Так, при капитальном ремонте и реконструкции сетей теплоснабжения, с 2012 года на предприятии применяется эффективное решение в области энергосбережения - пенополимерминеральная изоляция (ППМИ). В отличие от других видов, ППМИ является универсальной и используется для всех видов прокладки теплотрасс. Основное преимущество данного вида изоляционного материала заключается в надежной защите теплосетей от наружной коррозии. Этот вид изоляции практически не подвержен старению и сохраняет свои свойства через 20 и более лет неизменными.

При реконструкции котельных используется современное и энергоэкономичное котловое и насосное оборудование. На котельной №1 установлены четыре современных котла фирмы «Buderus» с тепловой мощностью по 19,2 МВт и с горелочными устройствами фирмы «Oilon».

На этой котельной впервые в ХМАО применены теплообменники на двухконтурной схеме с температурным графиком 150/70 °С., при этом тепловая мощность после реконструкции увеличилась с 33 до 66 Гкал/час. Эта передовая котельная поддерживает каскадное регулирование работы котлов по принципу «ведущий – ведомый». В 2013 году была реконструирована котельная №5 (поселок Дорожный), на ней были заменены котлы ВВД с низким коэффициентом полезного действия на котлы российского производства «Дорогобуш-1000» с газовыми горелками фирмы «CIB UNIGAS» и с устройством автоматизированной системы управления котельной «АГАВА» (г. Екатеринбург).

С 2016 года на котельной №13 внедрена инновационная разработка российских ученых для водоподготовки. Технология безагрегатной водоподготовки с HTS решает проблемы, связанные жесткостью воды. Способ HTS производится путем обработки водного потока полями высокого напряжения по специальной программе. К положительному влиянию этой инновации относят образование тончайшей плёнки на внутренней стороне труб и теплообменного оборудования, которая предохраняет от коррозии и позволяет в 2 раза меньше чистить оборудование. Разработка успешно прошла испытания и зарекомендовала себя на объектах "Городских тепловых сетей", теперь в планах внедрить технологию HTS на центральных тепловых пунктах предприятия.

На сегодняшний день действует программа реконструкции центральных тепловых пунктов. Применяются системы бесступенчатого регулирования «Wilo-CR-System» и насосные станции, оснащенные частотными преобразователями «Danfoss VLT-6000», позволяющие регулировать производительность насосов. Кожухотрубные теплообменники на объектах «Городских тепловых сетей» заменены на современные пластинчатые, имеющие высокий коэффициент теплопередачи (5000-7000 Вт/м2К), предусматривающие работу в полностью автоматическом режиме и обеспечивают экономию до 30 процентов.

Кроме того, на предприятии внедрена автоматизированная система телеметрического контроля и управления технологическими процессами объектов центральных тепловых пунктов и повысительных станций на основе SCADA - системы «Телескоп +». Данная система предназначена для телеметрического контроля за состоянием технологического оборудования; управления технологическими процессами на объектах; прогнозирования, обнаружения и оповещения об аварийных ситуациях; анализа работы оборудования и технологических процессов; создания информационной сети с выводом информации о технологическом объекте, отчета по коммерческим узлам учета энергоресурсов.

В 2016 году в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014-2020 г.г.» «Городские тепловые сети» провели техническое перевооружение наружного освещения территории котельных №1,2 с установкой светодиодных светильников. Результатом плодотворного сотрудничества «ГТС» и специалистов по внешней подсветки сооружений, стала разработка системы наружного освещения фасада здания котельных №1, 2 с использованием современных энергосберегающих технологий. Экономическая эффективность от внедрения мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в течение 5 лет с учетом роста цен на электроэнергию составит – около 2 млн. рублей, а экономия электроэнергии в год – 78,9 тыс. кВт.Световое оформление зданий «ГТС» по улице Нефтяников выстроено в едином стилевом направлении. На сегодняшний день большая часть этого проекта уже реализована – и в вечерней панораме района НГДУ гордо засветились здания котельных и оперативно-диспетчерской службы, а также, внушительная красно-белая дымовая труба, ставшая достойным украшением территории и города Сургута. Теперь «теплом наших сердец» объекты «Городских тепловых сетей» будут согревать и за пределами квартир – от одного взгляда на эти энергоэффективные и яркие объекты на душе становится по-настоящему тепло и уютно.