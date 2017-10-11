​Югорские аптеки снизили цены

С 1 октября 2017г. по инициативе аптечной сети Фармакопейка® в аптеках Сургута наиболее важные социально значимые медикаменты будут продаваться по сниженным ценам.

В частности, на сезонные лекарства, востребованные в период гриппа и ОРВИ, Фармакопейка® как социально значимая сеть аптек предложит наиболее низкие цены в регионе. Покупателям удастся сэкономить семейный бюджет на противовирусных средствах (Бронхо-мунал, Кипферон, Анаферон и др.), а также на препаратах для снятия симптомов простуды (Амбробене, Аква Марис, Терафлю, АЦЦ, и др.).

Снижение цен в «Фармакопейке» коснется и других товаров: лечебной косметики, медтехники, витаминов, препаратов для лечения и профилактики болезней сердца, глаз, суставов, нервной системы.

Помимо низких цен Фармакопейка® этой осенью будет радовать покупателей приятными и полезными подарками: с начала октября все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше тысячи наименований товаров для красоты и здоровья. Три главных приза – три путевки в оздоровительный тур общей стоимостью 450 000 рублей. Подробности на сайте.