Сургут подтвердил статус энергоэффективного центра Югры

Вчера в Москве состоялось подведение итогов всероссийского конкурса лучших проектов в области энергосбережения ENES-2017. Награждение победителей конкурса прошло в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Первенство в двух номинациях завоевал Сургут.
Местные компании ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО «СветоДизайн-Югра» на федеральном уровне продемонстрировали высокий потенциал региона в сфере развития энергоэффективности и энергосбережения – как в части архитектурной подсветки зданий, так и функционального освещения производственных объектов.
Крупнейший культурный объект Югры – Дворец искусств «Нефтяник», по масштабу не уступающий Большому и Мариинскому театрам, по результатам интернет-голосования был признан лучшим российским проектом по архитектурному светодиодному освещению 2017-го года.
Аэросъемка ДИ «Нефтяник»
В смежной номинации за право стать лучшим проектом по светодиодному освещению общественно-деловых зданий боролся проект модернизации освещения базы АО «Автодорстрой», реализованный компанией «СветоДизайн-Югра». В поддержку него проголосовало более 16 000 человек, что позволило с внушительным отрывом обойти конкурентов из Алтая, Питера, Казани и Тюменской области.
Наш город уже неоднократно подтверждал статус энергоэффективного центра Югры – за последние три года призовые места в своих номинациях занимали крупнейшие градостроительные предприятия нашего округа – ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Тюменьэнерго», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».
Так, компания «Сибпромстрой-Югория» два года подряд становилась победителем конкурса, прочно утвердив свои позиции в номинации «Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом».
То же можно сказать и о сургутских парках – «Геологов» (2015) и «За Саймой» (2016) на федеральном уровне признаны лучшими проектами по архитектурному уличному светодиодному освещению.
Ботанический сад в парке «За Саймой» - победитель ENES-2016
Справка:
Всероссийский конкурс проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES был инициирован Министерством энергетики России в 2014 году. Главная задача конкурса – стимулирование на региональном и муниципальном уровнях проектов по повышению энергоэффективности и пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения.
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