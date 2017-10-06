Сургут подтвердил статус энергоэффективного центра Югры

Вчера в Москве состоялось подведение итогов всероссийского конкурса лучших проектов в области энергосбережения ENES-2017. Награждение победителей конкурса прошло в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Первенство в двух номинациях завоевал Сургут.

Местные компании ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО «СветоДизайн-Югра» на федеральном уровне продемонстрировали высокий потенциал региона в сфере развития энергоэффективности и энергосбережения – как в части архитектурной подсветки зданий, так и функционального освещения производственных объектов.

Крупнейший культурный объект Югры – Дворец искусств «Нефтяник», по масштабу не уступающий Большому и Мариинскому театрам, по результатам интернет-голосования был признан лучшим российским проектом по архитектурному светодиодному освещению 2017-го года.

Аэросъемка ДИ «Нефтяник»

В смежной номинации за право стать лучшим проектом по светодиодному освещению общественно-деловых зданий боролся проект модернизации освещения базы АО «Автодорстрой», реализованный компанией «СветоДизайн-Югра». В поддержку него проголосовало более 16 000 человек, что позволило с внушительным отрывом обойти конкурентов из Алтая, Питера, Казани и Тюменской области.

Наш город уже неоднократно подтверждал статус энергоэффективного центра Югры – за последние три года призовые места в своих номинациях занимали крупнейшие градостроительные предприятия нашего округа – ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Тюменьэнерго», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Так, компания «Сибпромстрой-Югория» два года подряд становилась победителем конкурса, прочно утвердив свои позиции в номинации «Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом».

То же можно сказать и о сургутских парках – «Геологов» (2015) и «За Саймой» (2016) на федеральном уровне признаны лучшими проектами по архитектурному уличному светодиодному освещению.

Ботанический сад в парке «За Саймой» - победитель ENES-2016

Справка:

Всероссийский конкурс проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES был инициирован Министерством энергетики России в 2014 году. Главная задача конкурса – стимулирование на региональном и муниципальном уровнях проектов по повышению энергоэффективности и пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения.