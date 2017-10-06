​«Детям и родителям в радость!». Сибпромстрой подарил барсовчанам детскую игровую площадку

В воскресный день 1 октября в храме в честь св. прав. Симеона Верхотурского в поселке Барсово после службы совершили еще молебен: освятили детскую площадку, которая появилась прямо во дворе храма. С просьбой установить ее местный батюшка, отец Олег, обратился несколько месяцев назад к учредителю одного из крупнейших застройщиков ХМАО-Югры — строительной компании «Сибпромстрой» Николаю Сторожуку.

«У нас в поселке не так много детских площадок. Смотрю на ребятишек, ходят они по улице, и заняться им толком нечем, а у меня душа болит! — рассказывает отец Олег. — Вот и родилась идея поставить рядом с храмом такую площадку. Тем более у нас работает воскресная школа, в которой учатся 40 детей. И родителям, которые их встречают, будет приятно, что после занятий их чада смогут отдохнуть и порезвиться на свежем воздухе».

Идею отца Олега одобрили и благословили в Югорской епархии. Обращение настоятеля в «Сибпромстрой» не осталось без внимания — положительный ответ был получен сразу же. Представители компании осмотрели место и предложили отцу Олегу несколько проектов. Выбор пал на площадку с лабиринтами, горкой и спортивными снарядами. То есть на самый разный вкус и возраст. А еще она — в деревянном исполнении, соответственно, из экологически чистых материалов. Конструкцию установили на прорезиненное покрытие, чтобы избежать возможных травм. Цена вопроса — 1 миллион 300 тысяч рублей. Разумеется, полностью за счет компании.

«Эта площадка стала еще одним ярким пятнышком в нашем поселении. Хочется сказать огромное спасибо компании «Сибпромстрой» и лично Николаю Каллиниковичу Сторожуку. Сделали нам такой хороший подарок от чистого сердца! Надеемся, что между нашим поселком и «Сибпромстроем» сложится хорошее сотрудничество», — говорит глава Барсово Вячеслав Поздняков.

Ребят на открытии было много. С большим удовольствием они осваивали яркие игровые снаряды. Рады такому подарку и родители юных барсовчан. Многие из них ходят на службы каждое воскресенье, и, конечно, для них это тоже замечательное событие, что благодаря компании «Сибпромстрой» появилась такая площадка, где теперь круглый год смогут играть их дети.