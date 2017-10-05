ОАО «Аэропорт Сургут» информирует об изменениях в правилах эксплуатации беспилотных летательных аппаратов

Службой авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Сургут» на постоянной основе осуществляется контроль за исполнением законодательства РФ в части соблюдения требований безопасности полётов. В связи с тем, что беспилотных летательных аппаратов становится всё больше, важно знать об изменениях в правилах их эксплуатации.

В настоящее время всё более распространенными в повседневной жизни становятся так называемые квадрокоптеры, которые могут использоваться для различных целей, в том числе для видеосъемки. Пренебрегая нормами действующего законодательства, владельцы квадрокоптеров и других беспилотных летательных устройств поднимают их в зоне снижения и набора высоты аэропорта города Сургута, создавая реальную угрозу безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации. Имели место случаи нарушения использования воздушного пространства беспилотными и сверхлёгкими летательными аппаратами в зоне ограничения полетов 40 км, угрожавшие безопасности полетов пассажирских авиалайнеров.

Любые полеты в районе международного аэропорта Сургут проводятся по отдельным заявкам на использование воздушного пространства.

Самовольное использование воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом, т.е. без подачи плана и разрешения на использование воздушного пространства может привести к нежелательным событиям, таким как столкновение с другими летательными аппаратами, что влечет за собой причинение имущественного или физического вреда. Кроме того, беспилотные летательные аппараты могут попасть в жизненно важные узлы и агрегаты самолётов и вертолетов, что приведет к катастрофическим последствиям и человеческим жертвам.

Действующим законодательством за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, согласно статьи 11.4. КоАП РФ:

1. Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со статьёй 271.1 Уголовного кодекса Российской Федерации использование воздушного пространства Российской Федерации без разрешения в случаях, когда такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.