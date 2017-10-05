16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,5811   EUR  67,7787  

ОАО «Аэропорт Сургут» информирует об изменениях в правилах эксплуатации беспилотных летательных аппаратов

Фото ОАО «Аэропорт Сургут»
Фото ОАО «Аэропорт Сургут»

Службой авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Сургут» на постоянной основе осуществляется контроль за исполнением законодательства РФ в части соблюдения требований безопасности полётов. В связи с тем, что беспилотных летательных аппаратов становится всё больше, важно знать об изменениях в правилах их эксплуатации.

В настоящее время всё более распространенными в повседневной жизни становятся так называемые квадрокоптеры, которые могут использоваться для различных целей, в том числе для видеосъемки. Пренебрегая нормами действующего законодательства, владельцы квадрокоптеров и других беспилотных летательных устройств поднимают их в зоне снижения и набора высоты аэропорта города Сургута, создавая реальную угрозу безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации. Имели место случаи нарушения использования воздушного пространства беспилотными и сверхлёгкими летательными аппаратами в зоне ограничения полетов 40 км, угрожавшие безопасности полетов пассажирских авиалайнеров.

Любые полеты в районе международного аэропорта Сургут проводятся по отдельным заявкам на использование воздушного пространства.

Самовольное использование воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом, т.е. без подачи плана и разрешения на использование воздушного пространства может привести к нежелательным событиям, таким как столкновение с другими летательными аппаратами, что влечет за собой причинение имущественного или физического вреда. Кроме того, беспилотные летательные аппараты могут попасть в жизненно важные узлы и агрегаты самолётов и вертолетов, что приведет к катастрофическим последствиям и человеческим жертвам.

Действующим законодательством за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, согласно статьи 11.4. КоАП РФ:

1. Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со статьёй 271.1 Уголовного кодекса Российской Федерации использование воздушного пространства Российской Федерации без разрешения в случаях, когда такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:21, просмотров: 188, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с Днем Учителя!
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры Сегодня в 15:20
146 0
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
От всей души поздравляю вас, уважаемые педагоги, с праздником. Примите слова огромной благодарности за ваш труд!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута Сегодня в 10:01
161 0
Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания

Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Максим Нигматуллин и.о. главы администрации сургутского района Сегодня в 09:45
186 0
Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!

Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута Сегодня в 09:30
186 0
Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 04 октября в 12:41
240 0
Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА

Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 03 октября в 15:57
328 0
Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ

Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 03 октября в 11:15
341 1
​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО

​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО
За два дня была расчищена территория, завезены и высажены 38 деревьев
Анна Калугина 03 октября в 10:13
343 0
​По синусоиде истории

​По синусоиде истории
Мы выращиваем русофобов своим отношением к мигрантам как к людям второго сорта, к которым относимся, мягко говоря, недружелюбно
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 02 октября в 11:36
853 24
Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА
Однако в Госдуме фильм оценили положительно
Редакция СИА-ПРЕСС 02 октября в 10:54
339 0
​Семнадцать мгновений семьи

​Семнадцать мгновений семьи
«НГ» побывал в гостях у многодетной четы Гатауллиных — участников конкурса «Семья года — 2017»
Лилия Сулейманова 30 сентября в 16:54
553 0
​Алексей Водовозов: «Прививаться от инфекций, к которым есть вакцины, — общественный долг»

​Алексей Водовозов: «Прививаться от инфекций, к которым есть вакцины, — общественный долг»
Чтобы вызвать конфликт, надо совместить в одном шоу ученого и фрика
Артем Мазнев, Надежда Макаренко 30 сентября в 11:07
515 0
​Как голые землекопы помогут людям продлить жизнь?

​Как голые землекопы помогут людям продлить жизнь?
Эти необычные африканские млекопитающие обладают свойствами, которым можно только позавидовать - они очень долго живут и не стареют, не болеют раком, не чувствуют боль
Инна Воробей 29 сентября в 15:48
791 4
Сургутская неделя. ​От высадки геологов до остановок с обогревом

Сургутская неделя. ​От высадки геологов до остановок с обогревом
Итоги прошедшей сургутской недели
Олег Владимиров 29 сентября в 15:05
679 3
Стеклянные бутылки тюменского производства начали поставлять в Киргизию

Стеклянные бутылки тюменского производства начали поставлять в Киргизию
В планах - выход на рынок еще одной страны.
Никита Шаганенко 29 сентября в 12:12
449 1
​Наводим мосты. В городском парке культуры и отдыха «Нефтяник» проводят реконструкцию моста

​Наводим мосты. В городском парке культуры и отдыха «Нефтяник» проводят реконструкцию моста
Территория доступна для посетителей, а все аттракционы продолжают принимать гостей
Артем Мазнев 29 сентября в 14:14
458 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика