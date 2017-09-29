​Дом, где жил «Газпром»

Офисные центры высокого класса — редкость даже для мегаполисов, что уж говорить о небольших городах. Сургуту в этом отношении повезло — прямо в центре города расположилось комфортабельное здание, где можно вести свой бизнес.

Большой офисный центр, в котором долгих пять лет располагалась «Газпром Переработка», находится на улице Энергетиков, 4, на берегу Саймы, напротив главного корпуса СурГУ. Здесь «зарыто» первое преимущество здания — эстетическое. Из офисов открывается действительно отличный вид на реку, парк «За Саймой» и всю восточную часть города. Расположение комплекса крайне удачно и с транспортной точки зрения — отсюда можно попасть в любой район города за 20 минут.

С самого начала собственник создавал здание с учетом всех современных технологий. Что неудивительно — высокие требования предъявлял «Газпром Переработка», который стал главным, а точнее, единственным арендатором. Так что можно быть уверенным — безопасность и удобство обеспечены на высоком уровне. Но даже не это основное преимущество комплекса. Компания-владелец подстраивается под индивидуальные требования клиентов и создает такое пространство для работы, которое удобно для конкретного арендатора.

Общая площадь офисных помещений — 5,9 тысячи «квадратов», что сразу вызывает вопрос относительно парковки. Однако эта проблема была решена давно — здание сдавалось в комплекте с одной из самых больших автостоянок в городе. В общей сложности на парковке может разместиться 170 машин, а доступ на нее всегда будет открыт для посетителей.

Сейчас в офисном центре идут отделочные работы, после которых внутренние пространства изменятся. Так, на первом этаже появится открытая зона со стойкой администратора и ресторан с шикарным видом на реку. Офисные пространства также приводятся в порядок и готовятся для въезда новых арендаторов. К этому стоит добавить редкую для Сургута особенность — доступ в здание будет круглосуточным для сотрудников компаний-арендаторов. Это удачное решение для тех, кто предпочитает работать по ночам.

«При строительстве комплекса мы сразу учитывали пожелания «Газпрома» как главного арендатора, поэтому все работы были проведены на самом высоком уровне. Компания, как известно, переехала в Санкт-Петербург, но здание как было офисным центром класса «А», так им и осталось, — рассказал представитель собственника здания. — То есть оно идеально подходит для бизнеса любого уровня, необязательно крупного. Кроме этого, мы готовы идти навстречу арендаторам и создать то рабочее пространство, какое им понадобится. Планируем даже перестроить существующие помещения. Так, на седьмом этаже объединим несколько пространств в одно и сделаем большой конференц-зал. Мало того, что это будет удобное помещение для проведения различных форумов, съездов и так далее, так там еще и отличный вид — окна выходят прямо на Сайму, полуостров Университета и парк».

Фото Ирина Швец

Будущим арендаторам не нужно беспокоиться об инфраструктуре — в каждом офисе есть доступ к высокоскоростному интернету поэтажный климат контроль и сплит система, а благодаря стеклянному покрытию фасада в помещениях всегда много света.

Несмотря на то, что до завершения всех отделочных работ еще несколько месяцев, многие офисы уже заняты. Причем состав потенциальных арендаторов разнообразен.

Фото Ирина Швец

«С нами ведут переговоры как небольшие компании, которые хотят снять компактные офисы, так и крупные федеральные компании, готовые разместить свой филиал и арендовать половину этажа. Благодаря тому, что помещения у нас разделены на отдельные кабинеты, мы можем подобрать вариант для каждого арендатора. При этом у нас очень прозрачный механизм формирования арендной платы — заявку можно оставить на сайте проекта www.surgut.business, после вам вышлют возможные планировки и коммерческие предложения. В стоимость квадратного метра уже будут включены коммунальные расходы. Останется только заключить договор с клининговой компанией и подключить интернет от одного из провайдеров, работающих в здании», — рассказали в компании-собственнике.

Подробнее с объектом можно ознакомиться на сайте — www.surgut.business, а так же сразу заполнить заявку. Либо позвонив в отдел аренды по номеру +7 (3462) 70-79-79.