Сургутский проект освещения победил на всероссийском конкурсе

Проект модернизации освещения базы АО «Автодорстрой» занял первое место в номинации «Лучший проект по светодиодному освещению общественно-деловых зданий», обойдя четверых конкурентов из Алтая, Питера, Казани и Тюменской области. За нас проголосовало более 16 000 человек!

Конкурс десткого рисунка «сургут, живи ярко!» продолжается. мы ждем ваши работы!





Успевайте принять участие в нашем ярком, творческом марафоне! До 31 октября мы ждем работы ваши работы с изображением любимого объекта городского ландшафта с архитектурно-художественным освещением!Путеводная звезда микрорайона 20а

На прошлой неделе специалисты компании «СветоДизайн-Югра» в полном объеме завершили монтаж освещения спортивного комплекса, возводимого в 20а микрорайоне, включая установку опор функционального освещения на прилегающей территории.

Югра готова к переменам. лангепас

В канун праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню работника нефтегазовой промышленности и 32-ому Дню рождения города, в Лангепасе одно из старейших городских учреждений культуры – ЦК «Нефтяник» - порадовал горожан новым ярким и современным световым обликом.

Первый в югре студенческий храм официально открыл свои двери



3 сентября, состоялось официальное открытие единственного в Югре студенческого Храма – Великое освящение Храма в честь вмч. Татианы при Сургутском государственном университете совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Компания «СветоДизайн-Югра» выполнила для нового православного прихода «под ключ» проект архитектурно-художественного освещения.

В сургуте появился памятник газовику



В честь 40-летнего Юбилея ООО "Газпром трансгаз Сургут" в нашем городе увековечили в бронзе славный труд наших сургутских газовиков. Мы позаботились о том, чтобы знаковый для горожан монумент не затерялся в городской панораме с наступлением вечера, выполнив для памятника индивидуальное световое оформление.

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ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».

Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения.Численность работников более 5000 чел.