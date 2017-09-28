Мобильная фотография – новое искусство современности

Уральцы стали чаще делать фотографии на смартфоны и моментально делиться кадрами с друзьями. Такой вывод сделали аналитики «МегаФона», когда выяснили, что среднесуточное потребление сгенерированного «умными телефонами» трафика выросло в два раза относительно прошлого года. При этом, основная часть статичного контента загружается через мобильные приложения. По данным крупнейшего мирового фотохостинга Flikcr, сегодня 48% фотографий сделаны именно на камеры мобильных гаджетов. Большинство из них созданы специально для социальных сетей и обработаны в сторонних приложениях.



«Все фотографии для Instagram я делаю на смартфон, хотя многие и не могут отличить их от профессиональных. Все дело в качественной обработке и правильной подборке сервисов: встроенных инструментов недостаточно для создания высокохудожественного кадра», – делится блогер с 42 000 подписчиков Александра Смирнова (@allexasmirnova).

Представляем ТОП-3 приложений для обработки фото по версии блогера:



Snapseed. Это маленький мобильный фотошоп. С него можно начать обработку любого фото. Например, здесь легко можно высветлить отдельные части фотографий и даже избавиться от людей на фоне. VSCO. Это финальная стадия обработки – именно VSCO имеет самый большой набор фильтров, которых не встретишь в Instagram. Выбираете фильтр, потом регулируете настройки: свет, контраст, резкость, зернистость и температуру. Snug. Позволяет увидеть внешний вид аккаунта еще до загрузки фотографии в Instagram. Иногда это очень выручает и дает возможность скорректировать цвет кадра.

- фото ДО





- фото ПОСЛЕ обработки



