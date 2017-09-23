​Два медведя: третьим будешь? Первый пилит, второй орудует молотком, а третий – их заказчик

Сургутская строительная компания «Два медведя» изготавливает модульные дома, бани и бытовые строения. К символике организации руководство подошло творчески. Логотип — это деревянная игрушка, где один медведь с пилой, второй с молотком. Недавно появившийся слоган «Третьим будешь?» уже на слуху у горожан. У компании есть небольшая легенда по этому поводу: клиент становится третьим медведем, и работают с ним, как с партнером. То есть «медведи» не просто продают товар, а помогают заказчику воплотить его желания в жизнь.

«Наша компания прошла очень долгий путь, и то, что вы видите сейчас — это результат нашего терпения и удачи. Но в большинстве своем плоды дала слаженная работа в команде», — отмечает исполнительный директор, один из медведей, Равшан Баходирович Менгниязов. Сейчас компания владеет офисом, большим цехом ангарного типа, который выпускает пять-шесть изделий в неделю, собственной техникой и складскими помещениями. А начиналось все практически с нуля четыре года назад. На данный момент заказчик получает готовый продукт без посредников у местного производителя. «Медведи» отвечают за все этапы: от изготовления заказа до доставки готового изделия.

Компания этим летом удивила еще и выставками. Сейчас действует два павильона: на парковке рядом с OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл», а также перед ИЦ «Гулливер» (где, кстати, и находится офис компании). «Два медведя» поддержали и благотворительную акцию депутата Тюменской думы Евгения Городилова. На территории храма в честь святого праведного Симеона Верхотурского в поселке Барсово установили бытовку.

«Два медведя», как ни странно, постоянно ищут сложности. Они заключают договоры не только с частными, но и корпоративными клиентами. «Мы занимались поставкой для компании «Запсибгидрострой» трех модульных столовых в село Новый Порт Ямало-Ненецкого автономного округа. Проблемы возникали постоянно, проект шел очень тяжело, но, в итоге, мы справились. Это была большая победа», — рассказывает директор.

Но частные заказы тоже бывают непростыми: «Нам важно не просто воплотить задумку заказчика, но сделать проект оптимальным с точки зрения технического решения и дизайна, а также логистики. Поэтому на любую идею мы предлагаем сразу несколько возможных решений.

Пару лет назад к нам пришла молодая пара с фотографией приглянувшегося им дома, взятой из интернета. Мы внесли в дизайн-проект нужные коррективы — с учетом погодных условий нашего региона, и подобрали удобное для клиентов решение по реализации на участке — воплотив, таким образом, их мечту. С тех пор необычные и сложные проекты — это наш к­онек».

Визитная карточка компании — это детальный подход к поставленной задаче и профессиональная помощь клиенту. «Мы верим в то, что делаем, и помогаем людям каждый день, работая над воплощением их задумок. Нам важно делиться своим опытом и становиться лучше с каждой решенной задачей, чтобы наш «третий медведь» остался доволен», — говорит Равшан Менгниязов.