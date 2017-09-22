Город-сказка, город-мечта...

Несмотря на то, что Неф­теюганск довольно молодой город, он очень рейтинговый. Чего стоит одно только наличие собственного аэропорта международного значения! Город удачно расположен: рядом Обь, Сургут всего в 50 километрах, по современной трассе рукой подать до Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Нефтеюганск динамично развивается и быстро прирастает населением, которому очень нужно качественное и доступное жилье. И оно здесь есть!

Эту нишу отчасти занимает югорский застройщик с многолетней репутацией — Сибпромстрой. В Нефтеюганск он зашел с проектом ЖК «Обский», который представляет собой 17-этажный многоквартирный дом, расположенный в микрорайоне №17, в пойме реки Обь, чем и заслужил свое название. Рядом мост, многочисленные парковые зоны. Из окон можно лицезреть неописуемой красоты пейзажи. Как на ладони и сам город. Обеспечена отличная транспортная доступность.

В доме семь подъездов, 448 квартир, по четыре на каждом этаже. Большая их часть — однокомнатные, площадью 49 квадратов. Также представлены двушки по 72,2 кв. м и три вида трехкомнатных: 72,2 кв. м; 94 кв. м и 99,4 кв. м. Квартиры спланированы комфортно, в них просторные коридоры, большая площадь отведена под подсобные помещения.

Жилье предлагается в том числе с предчистовой отделкой (выполнена шпатлевка стен, потолков, проложена электропроводка). Это дает возможность собственнику самому решить, как и где разместить перегородки.

Подъезды оснащены скоростными бесшумными лифтами. На них можно спуститься и в подземный паркинг, рассчитанный на 158 машиномест. Во дворе также имеется стоянка. Придомовая территория благоустроена. На крыше подземного паркинга разместились детская игровая площадка, зона спокойного отдыха, спортивный уголок. Двор огорожен от проезжей части.

Цокольный этаж займут коммерческие площади: офисы, салоны, бутики. Вокруг жилого комплекса есть все необходимые социально-значимые объекты: спортивные учреждения, развлекательные центры. Вскоре рядом с территорией «Обского» вырастут детский сад и школа.

Для тех, кто умеет считать деньги, этот проект выгоден и с точки зрения колоссальной экономии на ежемесячных платах за ЖКУ. Сибпромстрой возводит дома только самого высокого класса энергоэффективности и обеспечивает их специальным оборудованием (предусмотрено автономное горячее водоснабжение, светодиодное освещение мест общего пользования). Поэтому в целом плата за коммунальные услуги у жильцов ниже средней на 30‑40 процентов.

Если вы как раз подумывали поселиться в небольшом городке с прекрасной природой и огромным потенциалом, ЖК «Обский» в Нефтеюганске — ваш идеальный вариант!

Приобрести квартиру в ЖК «Обский» можно как за наличный расчет, так и посредством ипотеки — компания сотрудничает со многими финансовыми организациями, которые предлагают различные условия. Вам обязательно предложат самые выгодные!

Стоимость квартир в жилом комплексе «Обский»:

1-комнатная: 49 кв. м — 2,3 млн руб.

2-комнатная: 72,2 кв. м — 3,2 млн руб.

3-комнатная: 72,2 кв. м — 3,4 млн руб.; 94 кв. м — 4,2 млн руб.; 99,4 кв. м — 4,4 млн руб.

Сделки оформляются только в отделах продаж компании. Адрес в Сургуте: Тюменский тракт, 2/1, тел. 8 (3462) 600‑190. В удобное для вас время, с 9.00 до 20.00 (по выходным — с 10.00), специалисты компании предоставят вам всю интересующую информацию.