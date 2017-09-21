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Лето в плюсе: итоги работы аэропорта Сургута показали стабильный рост по всем показателям

Фото Иван Ураков
Фото Иван Ураков

Летний сезон для аэропорта Сургута стал самым пиковым по количеству обслуженных пассажиров: услугами воздушной гавани за три летних месяца воспользовалось 588 582 пассажира, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом стабильный рост пассажиропотока наблюдается в течение всех восьми месяцев 2017 года. С января по август сургутский аэропорт обслужил 1 174 531 пассажира. К слову, своего миллионного пассажира в этом году аэропорт Сургута принял в начале августа, что значительно раньше, чем в предыдущие годы. Рост пассажиропотока связан преимущественно с широкой маршрутной сетью, предлагаемой авиакомпаниями-партнерами ОАО «Аэропорт Сургут», возобновлением в летний период сезонных направлений в Анапу, Белгород, Геленджик, Ростов, Симферополь.

Существенные показатели роста пассажиропотока этим летом были отмечены на внутрироссийских направлениях – плюс 21,9%. За три летних месяца внутренними рейсами было обслужено 538 900 пассажиров. Самыми востребованными маршрутами в сургутском аэропорту стали Москва и Санкт-Петербург. Как и в прошлые годы, наибольшей популярностью в летнем сезоне пользовались курортные направления России: в Краснодар, Симферополь, Сочи. Динамику стабильного роста внутреннего пассажиропотока за июнь-август 2017 года обеспечили и трансферные рейсы из Норильска в Москву и в обратном направлении, выполняемые с 1 июня совместно с авиакомпаниями NordStar и Utair на период реконструкции аэропорта Норильск. За указанный период по этому маршруту перевезено 38 857 пассажиров. На международных направлениях в июне-августе было обслужено 49 682 пассажира, рост по отношению к лету 2016 года составил 17,5%. Лидером международного авиасообщения стала Анталья.

Всего за три летних месяца 2017 года из международного аэропорта города Сургута было совершено 3 585 самолетовылетов, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть совокупного пассажиропотока обслужили три авиакомпании: «ЮТэйр» (50,85%), «Аэрофлот» (8,70%) и «Победа» (5,81%).

Аэропорт Сургута поступательно развивает качество услуг, предоставляемых пассажирам. Так, в аэровокзале с июня этого года начали работать консультанты службы организации перевозок, что позволило пассажирам трансферных рейсов из Норильска и всем гостям аэропорта легче ориентироваться в аэровокзальном комплексе и быстрее проходить предполетные формальности. Дополнительно к этому накануне летнего периода в аэропорту Сургута был реализован комплекс мероприятий по открытию входной группы в зале прилета аэровокзала, открытию детского уголка и приобретению дополнительных кресел в зале ожидания, сокращению времени ожидания прохождения паспортного контроля за счет одновременного открытия зоны досмотра с регистрацией на рейс, что позволило сделать пребывание в аэровокзале еще более комфортным и удобным для пассажиров.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 166, комментариев: 0


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