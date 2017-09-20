​Путь к триллиону

В рамках ежегодной акции "Единый день посадки деревьев" на Сургутской ГРЭС-2 посадили аллею деревьев, посвятив ее предстоящей выработке 1 трлн квт.ч электроэнергии с момента запуска станции. Участие в мероприятии приняли практически все подразделения СуГРЭС-2. Всего было посажено более семидесяти рябин.

Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

- Именно так, символично, посадкой деревьев, мы решили начать цикл наших мероприятий, посвященных выработке одного триллиона киловатт электроэнергии. Мы ведь тоже растем, прирастаем нашей выработкой электроэнергии. Вот уже и триллион не за горами. И спасибо всем, кто помог нам посадить такую замечательную аллею.

Середина сентября - подходящее время для посадки деревьев. Осенняя прохлада обеспечивает саженцам необходимую влажность и комфорт. К наступлению заморозков, растения успевают вырастить тонкие корешки, что позволяет тронуться в рост на две три неделе раньше деревьев, посаженных весной.

Петр Дождалев, начальник отдела надежности, пожарной и экологической безопасности филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

- Рябина – одно из самых неприхотливых деревьев для северного климата. Добавили чернозем, полили, привязали, чтобы не сломались от ветра. Думаю, что приживутся нормально. Будут радовать нас в будущем