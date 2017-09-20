​Стань мамой года по версии интернета

В сентябре в нашей стране за парты село почти 15 миллионов школьников. Из них 12 миллионов – активные пользователи интернета. Поэтому дети организовали премию «Золотой мамафон» и выбирают самых современных родителей в сети. Стать сертифицированным родителем поколения 4G может любой!

Мобильный интернет у маленьких пользователей в два раза более популярен, чем у их родителей. Каждый второй ребенок сумеет включить смартфон и выполнить простые задания с его помощью в 3 года. Малыши не пугаются технологий, легко осваивают гаджеты мам и пап, много знают о социальных сетях. А что мы знаем про детей интернета?

Предлагаем посмотреть ролик и отгадать 3 слова-задания, о которых рассуждают юные герои. Присылайте ответы на адрес goldmamafon@mail.ru до 16 сентября. Каждый правильно ответивший получит именной сертификат родителя года по версии рунета от компании «МегаФон».

Информационная справка

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов