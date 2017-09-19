​Аэропорт Сургута успешно завершил программу по обслуживанию трансферных рейсов из Норильска в Москву

В связи с проведением второго этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск в период с 1 июня по 16 сентября 2017 г. аэропорт Сургута обслуживал трансферные рейсы из Норильска в Москву и в обратном направлении. Перевозку жителей Норильска осуществляла авиакомпания NordStar на собственных воздушных судах, а также с привлечением региональных самолетов авиакомпании-партнера UTair. Из Норильска в Сургут и обратно пассажиров доставляли турбовинтовые воздушные суда ATR-42/72, а из Сургута в Москву и обратно – Boeing 737-800 авиакомпании NordStar. За указанный период было совершено 739 самолетовылетов.





Всего за три с половиной месяца услугами аэропорта воспользовалось 46 536 трансферных пассажиров из Норильска и в обратном направлении. Для Сургута работа с таким потоком трансферных пассажиров, а это по 600 человек в день, - первый опыт. Тем не менее, итоги трансферной программы показали, что в будущем аэропорт Сургута сможет принимать больше трансферов. С целью позиционирования воздушной гавани Сургута именно как трансферного узла, в аэропорту Сургута были подготовлены необходимые мероприятия с учетом пожеланий авиакомпаний-партнеров, предусматривающие улучшение сервиса и специальные условия обслуживания для трансферных пассажиров. В частности, для обеспечения бесперебойного обслуживания рейсов были отработаны схемы трансферной перевозки пассажиров и багажа, согласованы сценарии действий в случаях сбойных ситуаций. В рамках развития проекта трансферных перевозок в аэропорту Сургута приступили к работе консультанты службы организации перевозок, что позволило пассажирам легче ориентироваться в аэровокзале и быстрее проходить предполетные формальности. Для удобства маленьких пассажиров, путешествующих как без сопровождения, так и с родителями, в стерильной зоне аэропорта авиакомпанией NordStar была организована детская игровая зона, оснащенная всем необходимым для комфортного ожидания своего рейса. Кроме того, был проработан вопрос оперативного размещения пассажиров в гостиницах в случаях длительных задержек по погодным условиям или других сбойных ситуаций, особое внимание было уделено подготовке в части услуг и сервиса для пассажиров.

«Итоги программы по обслуживанию рейсов из Норильска показали, что мы можем справляться с трансферными пассажирами, можем перерабатывать транзитные потоки. И в перспективе мы, конечно, будем развиваться как трансферный транспортный узел. Работа в этом направлении позволит создать дополнительные условия для роста пассажиропотока, что положительно отразится на экономических показателях предприятия», – прокомментировал директор по производству – первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма.

Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов в свою очередь отметил высокий уровень организации перевозки: «Начиная эту уникальную и беспрецедентную программу по перевозке жителей Норильска мы были готовы практически к любым непредвиденным ситуациям. К счастью заранее проработанные сценарии не понадобились. Уже первые дни реализации программы показали, что авиакомпания NordStar и аэропорт Сургут смогут работать как единый слаженный механизм. Безусловно, для производственных служб обоих предприятий это был период повышенной ответственности, сопровождение каждого рейса требовало в два раза больше действий. Но главное, что для пассажиров эти усилия остались незамеченными. Для них увеличилось только общее время в пути, в то время как сам полет и ожидание следующего рейса проходили в комфорте, на высоком уровне».

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ:

ОАО «Аэропорт Сургут» - одно из крупнейших предприятий авиационной отрасли в регионе, в структуру которого входит четыре филиала: Березовский, Ноябрьский, Мыс Каменский, Аэропорт Талакан. По итогам работы в 2016 году пассажиропоток ОАО «Аэропорт Сургут» составил 2 013 796 человек, превысив итог 2015 года на 2%. Всего маршрутная сеть международного аэропорта города Сургута насчитывает более 30 направлений, что делает Сургут удобным трансферным авиаузлом. В аэропорту расположена главная техническая база и штаб-квартира российской авиакомпании «ЮТэйр», для которой Сургут является важным хабом. Пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 600 пассажиров в час, в том числе 150 пассажиров в час в международном секторе.

Авиакомпания NordStar – это динамично развивающийся авиационный проект, который входит в группу компаний ПАО «ГМК «Норильский никель». Основной задачей компании является обеспечение надежного, качественного и максимально доступного воздушного сообщения между крупнейшими городами Российской Федерации. С 2012 года авиакомпания NordStar входит в число авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 млн. пассажиров в год. В 2016 году самолеты NordStar перевезли 1 279 731 пассажира. Рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах Boeing 737-800 – самых современных моделях в линейке В-737 – оборудованных эконом- и бизнес- классом, а также на турбовинтовых ATR 42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера. Для пассажиров авиакомпании действует программа лояльности «Летать легко!», позволяющая накапливать мили за совершенные перелеты и приобретать дополнительные услуги.