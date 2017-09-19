​Аэропорт Сургута приглашает на виртуальную 3D-экскурсию

ОАО «Аэропорт Сургут» в своей работе придерживается принципов прозрачности и открытости, периодически организовывая для любителей авиации профориентационные экскурсии на своей территории. Теперь сургутский аэропорт можно посетить в любое удобное время, не выходя из дома!

Мы рады представить на официальном сайте ОАО «Аэропорт Сургут» виртуальный 3D тур. Сервис предоставляется бесплатно и без каких-либо ограничений. Всего в несколько кликов Вы сможете совершить увлекательную прогулку по аэропорту с высоты птичьего полета, по-новому взглянуть на инфраструктуру транспортного объекта, посетить перрон и взлетно-посадочную полосу, посмотреть спецтехнику аэропорта и воздушные суда авиакомпаний-партнеров, узнать много нового и интересного об авиации.

В отличие от обычных фотографий или видео, виртуальный тур является интерактивным, то есть позволяет зрителю управлять самостоятельно просмотром тура. Это создает эффект присутствия, позволяя осматривать происходящее со всех сторон, а также перемещаться между разными видами представленных объектов. Для просмотра рекомендуем включить колонки или наушники. Желаем Вам приятного путешествия!