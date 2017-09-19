16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,6242   EUR  68,7514  

​Об этом не напишут в энциклопедии или как использовать big data на благо бизнеса

Покупки по банковской карте, поисковые запросы в Google, подписки в социальных сетях – все это оставляет за пользователем цифровой след.

Поведение в сети, данные, которые мы нарочно или случайно вплетаем во всемирную паутину, получили общее название – BigData. Сегодня с этим термином не знаком лишь тот, кто живет вдали от цивилизации или вовсе на другой планете.

«Большие данные» и их применение интересны и бизнесу, и политике. И пока американские издания трубят о том, что Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах именно благодаря BigData, российский бизнес думает, как использовать «большие данные» себе во благо.

Об «умных» технологиях в сфере связи, о том, как научиться понимать пользователя, его желания и запросы, рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.

BigData стала частью жизни крупных мобильных операторов, банков и т.д. Это просто мода или действительно то, без чего в ближайшем будущем не сможет обойтись ни одна уважающая себя компания?

- За BigData будущее. Возьмем, к примеру, рынок рекламы. Сейчас во многих городах меняют порядок ее размещения, сокращают ее количество, заботясь о внешнем облике города. Но для любого бизнеса реклама важна. Big Data позволяет в каком-то смысле заменить «наружку» для всех на рекламу персонализированную, все это при помощи digital-технологий. Удобно, когда ты получаешь ту информацию, которая действительно нужна.

Есть ли подобные «умные» решения у «МегаФона»?

- Начиная с прошлого года, мы активно развиваем услугу «МегаФон.Таргет» – это апгрейд, современная версия традиционного sms- или mms-информирования. Теперь бизнес может проводить рассылки о рекламе с учетом пола, возраста, местоположения и интересов клиентов. С такими таргетами процесс информирования становится намного эффективнее и менее навязчивым. Это не просто массовая «бездушная» рассылка. Это конкретное попадание в цель.

Можно ли утверждать, что бизнес Урала стал чаще прибегать к таким услугам, как смс-рассылка?

- То, что «МегаФон.Таргет» сразу вошел в пятерку лидеров по подключениям, уже говорит само за себя. С начала этого года число компаний на Урале, которые провели персонализированную рекламную рассылку, выросло в три раза. А в общероссийских масштабах сервисом пользуется уже более 2,5 тысяч клиентов. Бизнес понимает, что такое смс-информирование намного эффективнее. Чтобы настроить таргетированную рассылку, не надо быть гением в IT. Это может сделать любой маркетолог, любой коммерсант – у сервиса очень дружелюбный интерфейс и множество параметров, которые можно применить к своей аудитории.

Назовите пять причин, почему этот сервис жизненно необходим, например, малым и средним предприятиям Урала?

- Во-первых – это хороший способ заявить о себе, сделать так, чтобы о компании узнали потенциальные клиенты. Во-вторых, это эффективно – smsдоставят целевой аудитории, то есть тем, кому тот или иной продукт актуален. Третье – это цена. Малый и средний бизнес вынуждены работать в условиях жестких финансовых рамок. Смс-рассылка в сравнении с другими видами продвижения стоит «копейки». В-четвертых, настраивая таргеты можно «выловить» ту аудиторию, которая раньше не знала о вашем существовании. Например, выбрав пользователей, которые были в роуминге за последние полгода, можно сделать рассылку о скидках на авиабилеты. Этим часто пользуются местные турфирмы. И пятое – никакого негатива от получателей. У клиента не будет реакции: «Это спам!»

А мастодонтам бизнеса «МегаФон.Таргет» может быть полезен?

- Большой интерес к этой услуге проявляют банки. Они, кстати, опробовали нашу услугу одними из первых. Сервис пользуется популярностью у крупных застройщиков. Даже госорганы заинтересовались, служба судебных приставов, например.

Можно ли отследить конверсию смс-рассылки «МегаФон.Таргет»?

- Конечно! Эффективность отслеживается количеством переходов, кликов с смс-сообщения на сайт, который предлагает сам сервис. Или по промо-коду, указанному в смс.

В нашем регионе много владельцев специфичного бизнеса. Кто в послужном списке «МегаФон.Таргет» самый оригинальный?

- Не так давно услугами сервиса воспользовался магазин индийских товаров. Получателей рассылки выбирали из тех, кто в течение последнего года был или интересовался турами в Индию. Вот такие тонкие настройки позволяет выставить сервис.

Есть ли, куда расти дальше?

- Мы видим, что услуга довольно популярна. Поэтому ее включили в базовый пакет для корпоративных клиентов, кто подключает тарифы «Корпоративный безлимит». Каждый может попробовать, оценить, оставить отзыв. В зависимости от этого мы будем корректировать предложение, дорабатывать новые категории таргетирования. Одним словом, работать с интересами и запросами бизнеса.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:40, просмотров: 194, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Валера
не нравится
Сегодня в 10:43
ХВАТИТ ВРАТЬ И ВТИРАТЬ ПРО ВСЯКУЮ ФИГНЮ !!!
СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНУЮ СВЯЗЬ !!!
За городом интернет практически перестал работать последние пару лет. Позвонить с района ГРЭС - проблема. Чуть отъехал от города за грибами/на рыбалку - не позвонить, ни интернета. На.ера мне ваши большие данные. Мне нужна тупо устойчивая связь в любом месте !!! Я был ваш абонент более 15 лет. Буду менять оператора!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Аудитория siapress.ru неоднозначно оценила спасение банка «Открытие» государством // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru неоднозначно оценила спасение банка «Открытие» государством // ИНФОГРАФИКА
Мнения читателей разделились почти поровну
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:29
140 0
В Сургут приходит «Популярная наука»

В Сургут приходит «Популярная наука»
В городе стартует марафон научно-просветительских лекций
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:33
532 2
​Некоторые размышления по проекту застройки ядра центра города Сургута

​Некоторые размышления по проекту застройки ядра центра города Сургута
Надеюсь, авторы проекта воспримут мои слова не как критику, а как доброжелательные советы сургутянина
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 09:23
214 1
Как изменилась цена на школьные принадлежности?

Как изменилась цена на школьные принадлежности?
Мнения сургутян и социологов расходятся
Редакция СИА-ПРЕСС 18 сентября в 12:28
231 0
​Прошедшие накануне эвакуации крупных ТРЦ в Сургуте могли быть учебными // ФОТО

​Прошедшие накануне эвакуации крупных ТРЦ в Сургуте могли быть учебными // ФОТО
Загадка в том, как силовики отбирали места, где проводились учения
Константин Шперлинг 18 сентября в 11:42
709 3
На палочке

На палочке
Нарушение правил безопасности при сносе бывшего тубдиспансера сургутские власти маскируют заботой о бюджетной экономии
Артем Мазнев 15 сентября в 19:57
1462 7
​Никто не забыт

​Никто не забыт
Памятнику на могиле ветерана Великой Отечественной войны Марии Бриненко — быть
Людмила Захарова 17 сентября в 14:00
851 0
Где они, поборники морали?

Где они, поборники морали?
Председатель ОО "Правоведы" разбирает ситуацию с "Матильдой"
Альберт Леонов 16 сентября в 13:42
2342 166
Сургутская неделя. ​Недовыборы и переучения

Сургутская неделя. ​Недовыборы и переучения
Обзор главных событий прошедшей сургутской недели
Олег Владимиров 15 сентября в 15:12
621 1
Большинство россиян не хотели бы видеть на посту президента России женщину // ИНФОГРАФИКА

Большинство россиян не хотели бы видеть на посту президента России женщину // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 15 сентября в 12:55
390 0
В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА

В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА
62,4 процента читателей siapress.ru восприняли урок на тему «Россия, устремленная в будущее», как «Элемент государственной пропаганды»
Редакция СИА-ПРЕСС 14 сентября в 10:51
553 3
​Руслан Жбанков: «Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить»

​Руслан Жбанков: «Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить»
Старший тренер волейбольной команды «Газпром-Югра» Руслан Жбанков и игроки клуба ответил на вопросы журналистов
Олег Владимиров 13 сентября в 17:44
471 0
Музыка ХМАО – что нас объединяет?

Музыка ХМАО – что нас объединяет?
Интервью с вокалистом группы «Invade My Soul» Станиславом Полянским
Евсения Сергеева 13 сентября в 17:13
558 0
Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ

Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ
Неделя на российском рынке в целом была позитивная.
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 12 сентября в 14:36
423 0
Выборы не представляют интереса для простого избирателя

Выборы не представляют интереса для простого избирателя
Альберт Леонов председатель ОО «Правоведы» прокомментировал ситуацию с антирекордной явкой на выборы в Сургуте
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» 12 сентября в 11:26
992 14
Текущий год прошел более затратно для владельцев авотомобилей // ИНФОГРАФИКА

Текущий год прошел более затратно для владельцев авотомобилей // ИНФОГРАФИКА
Никто не отметил, что владение автомобилем стало «Намного дешевле»
Редакция СИА-ПРЕСС 12 сентября в 10:25
491 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика