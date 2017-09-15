​Два «кремля» для газопереработки

Модернизация Южно-Балыкского ГПЗ началась в 2014 году. А 29 августа состоялся торжественный пуск обновленной площадки с участием губернатора Югры Натальи Комаровой и председателя правления компании Дмитрия Конова.
Основная задача завода — переработка попутного нефтяного газа, который здесь принимают с 1978 года. В течение десяти лет компания вела последовательную модернизацию ГПЗ, и благодаря очередному этапу реконструкции завод теперь готов увеличить выпуск основной продукции — широкой фракции легких углеводородов — более чем на 100 тысяч тонн в год. Такие цифры были достигнуты благодаря усовершенствованию шести действующих установок и постройке пяти новых, в том числе — нового блока адсорбционной осушки газа с производительностью 2 млрд кубометров в год и дожимной компрессорной станции с производительностью 1,5 млрд кубометров в год.
Как рассказал директор Южно-Балыкского ГПЗ Сергей Паршев, реконструкция направлена на увеличение глубины переработки газа. «Мы получаем от нефтяных компаний попутный нефтяной газ и извлекаем из него целевые фракции, чтобы потом направить их в блок нефтехимии и получить различные пластики, полимерные материалы», — пояснил он.
Проект реконструкции реализован в рамках программы государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, сумма инвестиций составила около 2,9 млрд рублей. Руководитель проекта Алексей Выходцев обратил особое внимание на то, что 99 процентов оборудования, в том числе компрессорного, поставлено российскими производителями.
Поздравляя руководителей компании и коллектив газоперерабатывающего завода с успешным завершением реконструкции, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что введение в эксплуатацию новых мощностей в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности является знаковым событием для Ханты-Мансийского автономного округа: «Первая очередь предприятия была введена в эксплуатацию 40 лет назад, а сегодня специалисты завода своими знаниями и технологиями пишут новую страницу истории. Этот проект — ярчайший пример импортозамещения как драйвера развития экономики нашей страны. Поздравляю вас с окончанием этого важного проекта реконструкции!»
справка: Мощность Южно-Балыкского ГПЗ по приему ПНГ составляет порядка 3 млрд кубометров в год, что позволяет ежегодно предотвращать выброс в атмосферу около 10 млн тонн парниковых газов.
кстати: Площадь Южно-Балыкского ГПЗ составляет примерно 45 гектаров. На этой территории можно было бы уместить два Московских Кремля.
Анастасия Семихатских