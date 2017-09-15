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​Два «кремля» для газопереработки

Модернизация Южно-Балыкского ГПЗ началась в 2014 году. А 29 августа состоялся торжественный пуск обновленной площадки с участием губернатора Югры Натальи Комаровой и председателя правления компании Дмитрия Конова.

Основная задача завода — переработка попутного неф­тяного газа, который здесь принимают с 1978 года. В течение десяти лет компания вела последовательную модернизацию ГПЗ, и благодаря очередному этапу реконструкции завод теперь готов увеличить выпуск основной продукции — широкой фракции легких углеводородов — более чем на 100 тысяч тонн в год. Такие цифры были достигнуты благодаря усовершенствованию шести действующих установок и постройке пяти новых, в том числе — нового блока адсорбционной осушки газа с производительностью 2 млрд кубометров в год и дожимной компрессорной станции с производительностью 1,5 млрд кубометров в год.

Как рассказал директор Южно-Балыкского ГПЗ Сергей Паршев, реконструкция направлена на увеличение глубины переработки газа. «Мы получаем от нефтяных компаний попутный нефтяной газ и извлекаем из него целевые фракции, чтобы потом направить их в блок нефтехимии и получить различные пластики, ­полимерные материалы», — пояснил он.

Проект реконструкции реализован в рамках программы государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, сумма инвестиций составила около 2,9 млрд руб­лей. Руководитель проекта Алексей Выходцев обратил особое внимание на то, что 99 процентов о­борудования, в том числе компрессорного, поставлено российскими производите­лями.

Поздравляя руководителей компании и коллектив газо­перерабатывающего завода с успешным завершением реконструкции, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что введение в эксплуатацию новых мощностей в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности является знаковым событием для Ханты-Мансийского автономного округа: «Первая очередь предприятия была введена в эксплуатацию 40 лет назад, а сегодня специалисты завода своими знаниями и технологиями пишут новую страницу истории. Этот проект — ярчайший пример импортозамещения как драйвера развития экономики нашей страны. Поздравляю вас с окончанием этого важного проекта реконструкции!»

справка: Мощность Южно-Балыкского ГПЗ по приему ПНГ составляет порядка 3 млрд кубометров в год, что позволяет ежегодно предотвращать выброс в атмосферу около 10 млн тонн парниковых газов.

кстати: Площадь Южно-Балыкского ГПЗ составляет примерно 45 гектаров. На этой территории можно было бы уместить два Московских Кремля.

Анастасия Семихатских


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Сегодня в 17:35, просмотров: 107, комментариев: 0


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