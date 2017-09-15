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​Дом с видом на счастье

С наступлением осени жители городов особенно остро ощущают потребность в уюте, тепле, ярких красках. Что может быть лучше в период зябкого межсезонья, чем чашечка чая и плед? Только чашечка чая на балконе с панорамным окном и волшебным видом на город. И дом, в который захочется спешить после трудового дня — яркий, необычный, очень комфортный. Это дом нового ЖК «Вдохновение», расположившегося на пересечении улиц Мелик-Карамова и Щепеткина.

Фактически ЖК «Вдохновение» составляют два дома. В первом свободных квартир практически не осталось, во втором еще есть. 25 этажей зеркального полотна, обрамленного металлокассетами сочного оранжевого цвета — похожих архитектурных решений в нашем городе нет, даже в арсенале самого застройщика. Стандартный многоквартирный дом у Сибпромстроя не превышает 17 этажей. Но в данном случае этажность высоток более чем оправдана. Поскольку «Вдохновение» появилось в районе старой застройки на месте снесенных деревяшек, его окружают в основном пяти- и девятиэтажные дома. Зрелище с верхних этажей открывается исключительное: рядом набережная, лесопосадки, храмы. Интеграция в старый район также дает огромное преимущество в виде готовой инфраструктуры. Здесь есть весь необходимый набор социально-значимых объектов: школы, детсады, поликлиники, аптеки, магазины, почтовые отделения и т. д. Один детский сад будет дополнительно построен рядом с жилым комплексом. Кроме того, цокольные этажи новых домов отданы под коммерческие нужды, т. е. салоны красоты, бутики, кафе. Одним словом, все то, о чем обычно болит голова у жителей новых микрорайонов, в ЖК «Вдохновение» представлено с избытком. О­тлично! Продолжаем экскурсию.

Двор: детские игровые площадки, оборудованные с учетом всех требований безопасности, огороженные от проезжей части, зоны отдыха для взрослых, спортивный уголок с тренажерами для воркаута. Впечатляет. В скором времени здесь появятся даже зона барбекю и площадка для дрессировки собак. Удобно? Не то слово! Во дворе уже высажены деревья, засеяны газоны, со временем появятся малые архитектурные формы. Так что будет еще и красиво.

Наземная стоянка: гостям будет, где оставить свой транспорт. А для жильцов подземный паркинг аж на 644 машиноместа. В каждом доме по одному подъезду, 274 квартиры, по 11 на этаже. При входе дежурит консьерж — согласитесь, как никогда актуально. Стены парадных украшены фресками. Кстати, подземный паркинг тоже не обделен эстетикой, там вас окружают природные пейзажи и реплика картины Василия Перова «Охотники на привале», сотворенные руками местных художников.

В каждом доме три скоростных бесшумных лифта, в том числе грузовой. Квадратура жилья варьируется от 27 до 97 кв. м. Более половины жилфонда составляют студии и однокомнатные квартиры, для любителей больших площадей представлено несколько видов «двушек» и «трешек». Но это еще не все! Один из самых популярных форматов планировки — объединенные по еврообразцу кухня и гостиная — также представлен здесь! Впрочем, традиционные планировки также присутствуют в ЖК «Вдохновение», предоставляя клиенту выбор, в том числе и по цене. Студенты, пенсионеры, семьи с детьми — здесь будет хорошо всем!

Кстати, цены на жилье в этом комплексе пока остаются на прежнем уровне (от 1,6 млн руб.), но вполне вероятно, что в скором времени они вырастут.

Так что спешите выбрать себе гнездышко в красивом, комфортном доме, и… приятного чаепития с видом на счастье!

Оформить покупку можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку. Напомним, что теперь приобрести квартиру от Сибпромстроя можно только в собственном отделе продаж, который находится по адресу Тюменский тракт, 2/1.В любое удобное для вас время с 9.00 (по выходным — с 10.00) и до 20.00 сотрудники компании будут рады показать вам квартиры и предоставить всю интересующую информацию. А специалисты различных банков проконсультируют по наиболее выгодным для вас условиям кредитования.

кстати: Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить только в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.

Наталья Родионова


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Сегодня в 16:29, просмотров: 111, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:45
такой срач с окна видно....
это внизу , все чинно, благородно, а сверху глянешь ... ужас-ужас...
двора там нет толком, про парковку молчу, подземная... Школа рядом... 4 школа, она не большая ибо старая, детский сад, тоже рядом, но он не большой... подъезд к дому один...
Моби
не нравится
Сегодня в 16:50
Какое-то странное представление о счастье.

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