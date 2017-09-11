​«МегаФон» объединил мобильную связь и рекламу в одном тарифе

«МегаФон» запустил новое уникальное комплексное предложение для малого и среднего бизнеса. Оно объединяет тариф «Корпоративный безлимит» и бонусный пакет рекламных SMS-сообщений в рамках услуги «МегаФон.Таргет».

«МегаФон.Таргет» – доступный и эффективный инструмент рекламы, удобный способ доставки информации до клиента. Он позволяет заранее определять конечного получателя SMS, настраивая выборку по полу, возрасту, географическому положению и другим необходимым параметрам.

Размер бесплатного пакета сообщений может достигать 1000 SMS, обновляется ежемесячно и зависит от количества номеров, подключенных к тарифному плану «Корпоративный безлимит».

«Линейка «Корпоративный безлимит» работает по принципу конструктора и всегда отвечает индивидуальным требованиям клиентов, а услуга «МегаФон.Таргет» сразу после запуска вошла в ТОП-5 самых подключаемых корпоративных услуг «МегаФона» на Урале. Мы объединили эти два популярных предложения, чтобы предоставить бизнесу комплексный подход к решению важных задач: организации корпоративной связи и привлечению новых клиентов», –отмечает директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Уральского филиала «МегаФона» Инна Смирнова.

Главное отличие «МегаФон.Таргет» от других способов продвижения – попадание точно в цель. Информация о продукте или услуге компании появляется в гаджете адресата, заинтересованного в ней. Настраивать рассылку, менять параметры и отслеживать доставку в интуитивно-понятном интерфейсе абонент может самостоятельно.

Акция действует до 31 октября 2017 года. Подробнее об условиях предложения можно узнать на сайте megafon.ru.