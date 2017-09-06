​Новый этап в истории ИКЦ «Старый Сургут»

«Архитектурно-художественное и функциональное освещение ИКЦ «Старый Сургут» было реализовано компанией «СветоДизайн-Югра» в 2007 году в качестве первого пилотного, инвестиционного проекта. Мы выполнили весь комплекс работ по освещению территории комплекса, проработав каждую деталь концепта освещения в соответствии с внешней стилистикой историко-культурного центра, – рассказал Рустем Юсупов, председатель Совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра». – Установка на протяжении всего этого времени числилась на балансе компании. Сегодня, в рамках реализации комплексной Концепции освещения города, в поддержку развития его световой среды, Общество передает ИКЦ «Старый Сургут» на безвозмездной основе в собственность данную осветительную установку».

Как заверили в компании, перед передачей оборудования, в преддверии осенне-зимнего сезона, специалисты «СветоДизайн-Югра» проведут полный комплекс восстановительных работ, выполнив мероприятия по ремонту и замене вышедших из строя светильников. Это важный этап в обеспечении комфорта и безопасности горожан, с удовольствием проводящих свое свободное время на территории ИКЦ «Старый Сургут», где регулярно проходят веселые народные гуляния.

«ИКЦ «Старый Сургут», неразрывно связанный с историей нашего родного города, является его безусловным достоянием. В 80- годы, когда территория старого города стала динамично застраиваться новыми пятиэтажками, уголок старого Сургута, каким он запомнился старожилам нашего города, был восстановлен, как своеобразный островок самобытной сибирской архитектуры давно ушедших времен. И в наших руках – сохранить это достояние, оставив память новому поколению сургутян», - подытожил Рустем Юсупов.