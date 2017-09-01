​Аэропорт Сургута объявляет конкурс на свой лучший символ

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные дизайнеры, которые имеют соответствующую квалификацию и опыт, а также все желающие, которые готовы предложить идеи по созданию оригинального символа аэропорта. В конкурсе могут участвовать как жители Сургута, так и других городов.

Конкурс будет проводиться до 10 октября включительно, а специальная конкурсная комиссия 13 октября определит победителей и наградит их ценными призами. За 1 место сумма денежного приза составляет 50 000 руб., за 2 место – 4 000 руб., за 3 место – 2 000 руб.

Свои варианты символа необходимо направлять по электронной почте на адрес airport-surgut@bk.ru, указав тему письма «На конкурс». Заявки и эскизы принимаются и на электронных носителях по адресу: г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 50, второй этаж зала прилета аэровокзала города Сургута, кабинет группы по связям с общественностью, с 08:00 до 17:00, суббота-воскресенье – выходные дни. Для рассмотрения работы нужно отправить изображение символа в формате jpg, а также исходный файл в формате используемого графического ПО (например, psd или cdr). Главное условие: эскиз должен быть символически связан с деятельностью ОАО «Аэропорт Сургут», а его образ должен вызывать только позитивные эмоции. Кроме того, рекомендуется прорисовка персонажа в нескольких положениях (стоя, сидя, в движении). В пояснительной записке нужно указать основную идею работы и другие детали (имя, пол, возраст, описания героя, характер и повадки, сфера интересов героя, внешний вид, одежда, аксессуары). Также к работе должны прилагаться данные автора: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес автора и телефоны, согласие на обработку персональных данных.

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе! Выбранный символ будет использоваться в имиджевой продукции аэропорта, его официальных бланках, вывесках, печатной продукции. Подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться в «Положении о проведении конкурса на создание символа» на официальном сайте ОАО «Аэропорт Сургут». Дополнительную информацию по конкурсу можно уточнить по тел. (3462) 770-504.