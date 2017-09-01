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Победи голод в игре от «Провансаль ЕЖК»!

Победи голод в игре от «Провансаль ЕЖК»!

2 сентября в рамках празднования Дня нефтяника и газовика любимый уральский майонез «Провансаль ЕЖК» приглашает всех жителей и гостей Сургута на свою площадку у Газпрома! Основной активностью на площадке станет необычная интерактивная игра «Победи голод!» Механика аналогична знаменитому Pac-Man: главная задача - набрать как можно больше очков, съедая майонез и избегая столкновения с «Голодом». Но играть придется не руками с помощью джойстика, а ногами, нажимая на специальные кнопки-стрелки!

Игрок, который наберет наибольшее количество очков, станет обладателем главного приза от «Провансаль ЕЖК» - легендарной игровой приставки Dendy. Остальные участники смогут получить приятные подарки, в числе которых фотоаппарат моментальной печати, пледы для пикника и, конечно, самый вкусный майонез ЕЖК.

Для юных гостей праздника будет установлен белоснежный сухой бассейн и большой батут. А из специальных пазлов, которые сможет раскрасить каждый желающий, будет создана огромная открытка любимому городу с одним из самых узнаваемых зданий Сургута – центральным офисом Газпрома.

Помимо этого, горожан ждет уникальная фотозона от «Провансаль ЕЖК», где все желающие смогут стать полноценными участниками сюжета игры «Победи голод!». В качестве сувенира здесь же можно будет получить яркие фотографии, предварительно выложив их в Instagram с хэштегом #ялюблюЕЖК.

На площадке мероприятия и даже за ее пределами гостей праздника будут ждать зажигательные танцы от знаменитых майонезиков - ростовых кукол в виде упаковок «Провансаль ЕЖК». Взрослые и дети смогут станцевать вместе с ними и сфотографироваться, ведь не часто в городе можно встретить «живой» майонез.

Заботясь об уральцах, «Провансаль ЕЖК» стремится сделать жизнь региона интереснее и вкуснее, поэтому игра «Победи голод» будет проходить в разных городах Урала. Приходите в субботу 2 сентября на улицу Университетская и станьте победителями вместе с «Провансаль ЕЖК»!


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Сегодня в 13:25, просмотров: 104, комментариев: 0


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