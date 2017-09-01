Молчаливый парень с андроидом: связисты нарисовали мобильный портрет нефтяника

Нефтяники Югры предпочитают Android, полчаса в день говорят по телефону и активно пользуются мобильным интернетом. Такими данными поделились связисты накануне профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Западная Сибирь по праву считается нефтегазовым сердцем России, а профессия нефтяника уже на протяжении полувека остается одной из самых уважаемых в регионе. Анализ данных, полученных с базовых станций «МегаФона», которые расположены на месторождениях, позволил составить мобильный портрет нефтяника.

Среднестатистический абонент, выходящий на связь с одного из добывающих промыслов Югры – это мужчина сорока лет со смартфоном на платформе Android (86,5%). Он разговаривает по телефону 30 минут в день, отправляет одно сообщение и получает в среднем пять входящих.

Самая востребованная на промысле услуга – это мобильный интернет. В зависимости от загруженности сети ежедневный трафик на абонента составляет от 400 до 900 МБ. Как отмечают связисты, многие базовые станции на месторождениях «качают» данные с той же нагрузкой, какая типична для жилых районов крупных городов, таких каких Сургут или Тюмень.

«Нефтяники – активные пользователи мобильного интернета. На промысле, где вахта длится от недели до нескольких месяцев, интернет – основной источник информации, самое доступное развлечение и удобный способ общения с близкими. Развитие сети на территориях, где добывают нефть и газ – приоритетная для нас задача. И хотя удаленность от населенных пунктов добавляет сложности в реализации подобных проектов, месторождений с устойчивым сигналом от «МегаФона» на карте округа становится все больше», – поделился Денис Стукаленко,директор «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Сегодня в уверенной зоне покрытия оператора находятся 80% месторождений Югры, в том числе Самотлорское, Приобское и многие другие.