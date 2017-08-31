ОСЕНЬ ВСТРЕЧАЕМ ЯРКО!

В городе полным ходом идут работы по подготовке установок освещения парковых и прогулочных зон к осенне-зимнему периоду.

СУРГУТСКАЯ «ГТС»: СОГРЕВАЕТ НАС НЕ ТОЛЬКО ТЕПЛОМ, НО И СВЕТОМ

Предприятие коммунального сектора – архитектурная доминанта города? Запросто! Сегодня, в век, которым правят прогрессивные технологии и инновационные решения, стратегически важные объекты городского хозяйства приобретают совершенно новое, современное видение. Наши сургутские Городские тепловые сети – идут в ногу со временем.

ENES – 2017: ВПЕРЕДИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП

Региональный этап конкурса лучших проектов в области энергосбережения ENES-2017 остался позади. По его результатам - оба проекта компании «СветоДизайн-Югра» вошли в число финалистов, которые продолжат борьбу в федеральном этапе конкурса.

СВОЙ 43-ТИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БЕЛОЯРСКАЯ ДШИ ВСТРЕТИТ ЯРКО

Август. Мы снова летим в Белоярский. Этой осенью, город, успевший за последние пару лет стать нам по-своему родным и близким, ждут новые яркие перемены.

ЮГАНСК, ВСТРЕЧАЙ!

На следующей неделе строительно-монтажная бригада компании «СветоДизайн-Югра» приступает к монтажу освещения нового жилого дома, возводимого в 15 микрорайоне г. Нефтеюганска.

ЮГРА ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ. ЛЯНТОР

Лянтор. Хантыйский этнографический музей - уникальный кладезь самобытности, наполненный старинными традициями и неповторимой атмосферой древнего родового поселения ханты. Сюда приезжают молодожены, чтобы совершить традиционные свадебные обряды коренных народов севера. Сегодня, это знаковое для города учреждение, отметившее уже 27-ой день рождения, готовится к новым, ярким переменам.

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ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».

Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения.Численность работников более 5000 чел.