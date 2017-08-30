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В честь 15-летия «МегаФон» привез 4G в место, где начинаются Уральские горы

Уральцы смотрят больше видео и увеличивают интернет-аппетиты. В этом году они скачают в 4G в 2 раза больше информации, чем годом ранее. Основные причины – расширение сети четвёртого поколения, доступность оборудования и наступление эры динамического контента.

Треть интернет-трафика уже приходится на видео. Эксперты Cisco прогнозируют, что к 2020 году этот показатель вырастет в 2,5 раза. Для комфортного просмотра контента только с начала года «МегаФон» на треть увеличил масштаб 4G и запустил сеть еще в 150 населенных пунктах Урала.

«Сеть четвертого поколения добирается даже в самые отдаленные места региона. В честь 15-летия работы «МегаФона» мы запустили 4G-интернет в поселке Харп на Ямале – месте, где берут свое начало Уральские горы. Жители этого населённого пункта, название которого переводится как «северное сияние», смогут ощутить по-настоящему быструю передачу данных», – рассказал директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий Величко.

«Есть такой слоган: Ямал – территория сильных. От себя добавлю, что еще умных и ответственных. Только такие люди и компании могут жить и развиваться в нашем сложном геоклиматическом регионе. Спасибо «МегаФону» за сотрудничество, активное развитие сети на Ямале и обеспечение людей надёжной связью и интернетом», – отметил и.о. директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Павел Космовский.

Любимый гаджет уральцев для выхода в сеть – 4G смартфоны. На них приходится 67% от общего объема передачи данных.

Пальму первенства в продажах оборудования уверенно занимают бюджетные девайсы, в том числе с поддержкой сети четвертого поколения. Средняя цена «умного» телефона в салонах «МегаФона» – 3,5 тысяч рублей. Этот фактор в том числе повлиял на двукратный рост пользователей 4G за год.

Для свободного доступа в интернет оператор предложил новые тарифы «Включайся!». Неограниченный доступ к любимым мессенджерам и социальным сетям, популярным видео и аудио ресурсам, сверх этого комфортный объем гигабайт – сделали тарифы хитом продаж. Каждый третий выбирает вариант «Включайся! Общайся», условия которого действуют в поездках по России.

Отдых за границей набирает популярность – число туристов этим летом выросло на 40%.

В 220 странах мира действуют роуминговые соглашения с зарубежными операторами, и клиенты «МегаФона» могут пользоваться привычным номером. Почти в половине стран открыт 4G-роуминг. За счет скорости передачи данных и опции безлимитного интернета «Мир онлайн» интернет-трафик за границей в этом отпускном сезоне вырос в 8 раз.

«МегаФон» 15 лет на Урале. Цифры и факты

  • У каждого третьего уральца есть SIM-карта «МегаФона»
  • Полмиллиона пользователей с оператором более 10 лет
  • Каждый второй пользуется мобильным интернетом
  • По данным Роскомнадзора, самая масштабная сеть LTE у «МегаФона»: более 52 тысяч базовых станций в стране
  • 35 000 компаний пользуются корпоративной связью оператора
  • 13 500 базовых станций и 24 100 км ВОЛС – масштаб сети на Урале
  • 99,87 % – общая доступность сети в регионе
  • 94,6 % – счастье клиентов согласно SMS-опросу
  • За год удовлетворённость интернетом выросла в 2 раза
  • 35 000 000 рублей на благотворительность – пятилетний вклад оператора в жизнь и здоровье уральцев

Работа оператора в серии короткометражных видео:

Серия первая. Основные моменты и достижения

Серия вторая. Работа над качеством

Серия третья. Любовь и тарифы

Информационная справка

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.



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Сегодня в 10:40, просмотров: 158, комментариев: 0


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