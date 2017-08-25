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С заботой о близких: в Сургуте работает пансионат для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями

Резиденция «Времена года» — частный специализированный пансионат, который предоставляет проживание (как на постоянной, так и на временной основе) одиноким людям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья или попавшим в трудную жизненную ситуацию. Резиденция расположена в лесопарковой зоне Сургута, и каждый ее постоялец имеет возможность получить заботу и уход от команды профессионалов.

Чем здесь могут помочь?

Любой человек может однажды столкнуться с непреодолимыми трудностями, лишиться трудоспособности из-за травмы, внезапно получить инвалидность или просто уйти на пенсию. Иногда за этим следует чувство одиночества, ведь бывший круг общения волей-неволей начинает сокращаться. Вне социума человеку сложно приспособиться к новой жизни, из-за этого возникает беспокойство, депрессия, стресс. И, как следствие, ухудшается состояние здоровья, слабеет память, могут возникать психические нарушения. Именно в такой непростой жизненный период необходима профессиональная помощь. При её своевременном получении период адаптации пройдёт с наименьшими потерями, а сокращение жизненного пространства не будет восприниматься как катастрофа.


Помочь близкому человеку

Для многих пожилых людей естественно стремление объединяться в группы и сообщества по интересам. Установление связей вне семьи воспринимается ими как возможность быть полезными своими знаниями и опытом, а занятие любимым делом дает эмоциональную стабильность и удовлетворенность жизнью, помогает приспособиться к утрате социальных позиций.

Для того, чтобы близкий человек имел возможность получать достаточно внимания, заботы и квалифицированного ухода, соответствующих состоянию его здоровья и социальному статусу, можно помочь ему переселиться в специализированное учреждение. Со стороны родственников это является вовсе не отказом от ответственности, а организацией заслуженного отдыха в наилучших условиях.


Что включает в себя уход?

В резиденции ведут прием специалисты-медики, социальные работники, врачи -геронтологи, психологи и другие специалисты, которые смогут помочь вам определить степень накопившихся проблем у близкого Вам человека, необходимость социальной и медицинской реабилитации, право на поддержку государства!

Заботливый квалифицированный персонал наряду с профессиональным уходом оказывает психологическую помощь постояльцу. Персонал подбирает индивидуальный подход ко всем резидентам и заботится о том, чтобы они чувствовали себя как дома. В каждом номере пансионата есть телефон для связи с дежурным персоналом, туалетная комната с душевой кабиной.

В резиденции «Времена года» созданы условия для отдыха, сохранения и восстановления здоровья людей любого возраста. Резиденты имеют возможность общаться и интересно проводить время. Для этого используются различные виды общеукрепляющей активности, дозированные физические нагрузки в зале резиденции и на свежем воздухе. В пансионате проводятся занятия по адаптивной физической культуре и социально-реабилитационные мероприятия. В любое время возможно общение с родными, близкими и друзьями!

А что в итоге?

Результатом станет позитивный настрой, активная жизненная позиция, появление новых увлечений, хобби и улучшение качества каждого нашего гостя. Всё это поможет ему оставаться интересным, активным человеком, поддерживать необходимый уровень коммуникации и быть важным и нужным обществу.

Важно!

Резиденция работает по государственным программам и входит в реестр негосударственных поставщиков социальных услуг.

Пришло время решить вопрос, как позаботиться о близких, которые когда-то заботились о вас, а теперь и сами нуждаются в уходе. Волшебного средства вечного здоровья и юности не существует, однако достижения науки и медицины способны продлить жизненную активность и долголетие. Резиденция «Времена года»: Обеспечим уход нуждающимся, заботу — каждому.

На консультацию специалистов и бесплатную экскурсию по резиденции «Времена года» можно записаться по телефону: (3462)901-575


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Сегодня в 17:29, просмотров: 110, комментариев: 0


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