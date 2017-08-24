В Сургуте состоится ярмарка мебели с грандиозными скидками

Гости дома мебели «Фараон» смогут подобрать себе модели мягкой мебели и другие предметы интерьера на любой вкус со скидками до 50%!

Осень – пора беспокойная. Тут и окончание дачного сезона, и после отпуска нужно в себя прийти, чтобы в рабочий поток влиться, но главней всего как всегда – погода в доме. Сделали летом ремонт, и старый комод больше не вписывается в интерьер? Малыш на витаминной диете вырос-таки из своей кроватки? Просто хочется новизны и более современного облика вашего дома? И это значит, что пора заполнять его новой мебелью. Усердия и суеты тут нужно не меньше, чем со строительными или дачными работами, но можно сэкономить и время, и деньги. Так вовремя группа компаний "АСМ" приглашает вас на универсальную ярмарку мебели, которая продлится всего неделю – с 25 по 31 августа – в Доме мебели «Фараон» по адресу Нижневартовское шоссе, 4.На десятки представленных моделей скидки составят до 50%.

Универсальная, в этом случае, ключевое слово. Без беготни и суеты покупатель имеет шанс обставить комнату, а то и квартиру под ключ. Только мягкой мебели выставят 300 моделей. А ещё 90 вариантов кухонь, шкафов, комодов и сервантов. Тут же можно подобрать матрас – их 100 видов, также 50 видов подушек, 30 видов одеял, 15 видов постельного белья.

Всё это сделано в России на фабриках "АСМ", где мебель не собирают из китайских комплектующих, а на самом деле производят, причем всё – от каркаса до тканей – под собственным контролем. Неудивительно, что мебель "АСМ" отмечена национальным знаком качества. Производитель даёт гарантию полтора года на каждую модель.

Помимо ассортимента, на ярмарке "АСМ" радуют и цены. Для тех, кто этим летом успел поиздержаться или просто хочет не переплачивать сверх меры в ДМ «Фараон» пройдут акции и распродажи. В некоторых случаях цены снизят вдвое. И это не одна-две модели кресел или единственный диван. Речь о трех десятках моделей.

Например, современная гостиная «Фортуна» для посетителей ярмарки обойдется в 21 990 рублей, а не в 29 990 рублей. Вместительный мягкий диван для всей семьи "Мальта" + стол трансформер 22 980. Ультрасовременный яркий диван «Ривьера» - всего за 11990 рублей, вместо 15 990! Дружелюбней станут и расценки на детскую мебель. Озорные диваны в виде тыквы или машины для вашего ребенка на ярмарке "АСМ" уступят за 10 400 рублей.

Но и это ещё не все. К сладким ценам – сладкие подарки! Поскольку цены и вправду сладкие - покупателей ярмарки ждет торт. Сладкий приз достанется счастливчику, который во время ярмарки совершит покупку на самую крупную сумму !

Остальные покупатели тоже не останутся без гостинцев. Достаточно сказать при покупке любой мебели пароль "Качество должно быть доступным!" – и вы получите подушку и одеяло в подарок.





Ждём вас за обновками по адресу: ДМ «Фараон», Нижневартовское шоссе, 4 (1 этаж), 8(3462)235-946; 8(922)433-94-80