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​Пенсия не за горами

Сегодня в российском пенсионном законодательстве происходят глобальные изменения: здесь и увеличение (предполагаемое) пенсионного возраста, и добровольное накопление пенсионных выплат, и возможность снять «срочную» сумму с пенсионного счета еще до выхода на заслуженный отдых… Поправки и изменения в новой реформе все никак не прекратятся, и вопросов к ней остается очень много. Один из них касается будущего негосударственных пенсионных фондов и стабильности их дальнейшего развития.

О преимуществах

Сургут является счастливым обладателем своего родного, сургутского АО «НПФ «Сургутнефтегаз», который образовался еще в 1995 году, в 1999-м начал выплачивать первые пенсии и вот уже 22 года успешно работает на благо югорских пенсионеров. Именно эта максимальная приближенность к собственным клиентам повышает уровень ответственности перед ними и задает высокую планку для работы фонда.

«Принципиальное отличие АО «НПФ «Сургутнефтегаз» от других негосударственных пенсионных фондов заключается в приоритете долгосрочной финансовой устойчивости. Для нас всегда на первом месте стоит надежность инвестиций, — рассказывает генеральный директор фонда Алексей Назаров. — Основная задача пенсионного бизнеса — выплачивать негосударственные пенсии и через 30, и через 50 лет».

О доверии

По России заметна тенденция уменьшения числа негосударственных пенсионных фондов. И тенденция эта не случайна: государство заинтересовано в том, чтобы в пенсионном бизнесе остались только ключевые организации, которые соответствуют высоким требованиям и действительно могут обеспечить достойную пенсию своим клиентам. Представители АО «НПФ «Сургутнефтегаз» уверенно перечисляют те фонды, которые останутся в строю, и о будущем своей компании также не беспокоятся. Ведь к 2017 году АО «НПФ «Сургутнефтегаз» подошел с убедительными результатами: самым высоким средним размером пенсионного счета в России (224 тыс. рублей) и высоким уровнем надежности, подтвержденным рейтинговым агентством «Эксперт РА».

«В процессе долгосрочных накоплений, вопрос доверия к НПФ самый главный, — поясняет Алексей Назаров. — Да, мы отвечаем на вопросы, консультируем, но никогда не прибегаем к услугам агентов-однодневок, которые ходят по квартирам, «вешают лапшу на уши» и собирают подписи доверчивых граждан и бесследно пропадают, получив свое комиссионное вознаграждение. Все люди, пришедшие к нам, чтобы перевести свои накопления и заключить договоры негосударственного пенсионного обеспечения, приняли такое решение самостоятельно».

О мошенничестве

Пенсионные агенты — это большое зло, с которыми честные негосударственные фонды не прекращают бороться. Кто же эти люди, о которых прямо говорят: мошенники?

«Представьте ситуацию: к вам на порог приходит человек и заявляет, что он представляет какой-то региональный центр, — объясняет исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз» Руслан Габдулхаков. — Дальше происходит такой диалог: «Вы подписаны на портал Госуслуг? Вам обязательно нужно подписаться! В МФЦ ехать, конечно, далеко, но мы можем оказать вам содействие. От вас мне нужно две вещи: паспорт, чтобы сверить его с нашей базой, и номер телефона, чтобы вам на него потом позвонили из центра и подтвердили код». А уже потом эти данные могут использовать для самых разных целей».

АО «НПФ «Сургутнефтегаз» борется с таким пенсионным мошенничеством по всем фронтам: во-первых, информирует людей посредством средств массовой информации и своими силами: на встречах и при консультировании. Во-вторых, вместе со своими коллегами фонд принимает участие в подготовке изменений в действующем законодательстве, чтобы незаконные способы перевода людей из одного НПФ в другой были устранены. И, в-третьих, специалисты АО «НПФ «Сургутнефтегаз» оказывают юридическую консультацию тем, кто был незаконно переведен в негосударственные пенсионные фонды.

О новом пенсионном законодательстве

«В настоящий момент готовится большое изменение законодательства, связанное с реформированием программы обязательного пенсионного страхования. Этим занимаются Центральный банк и Министерство финансов, — рассказывает Алексей Назаров. — Они подготовили концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая должна заработать с 2019 года. Смысл в том, что если раньше на накопительную пенсию взносы отправлялись из налогов предприятия, из страховых взносов, то теперь предполагается, что работающие люди будут самостоятельно и в добровольном порядке делать взносы на накопительную пенсию».

цифра: 29000 человек уже получают негосударственную пенсию в АО «НПФ «Сургутнефтегаз»


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26 августа в 14:13, просмотров: 863, комментариев: 0


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