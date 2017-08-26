16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5318   EUR  69,3309  

​Максимум комфорта по эконом-цене

Сургутский микрорайон № 38 недаром пользуется популярностью у покупателей жилья: здесь расположены ТРЦ «Аура», новый гипермаркет «Лента», идет активная застройка территории, развивается инфраструктура, налажено транспортное сообщение. Многие дома уже заселены, а спрос на эту территорию по-прежнему не иссякает. Поэтому для тех, кто еще не успел приобрести квартиру в 38-м микрорайоне, есть хорошие новости: в домах № 26 и № 30 по ул. Усольцева еще остаются свободные к продаже квартиры по приятным ценам!

Минимальная цена на жилье в этих 17-этажных домах составляет 1,7 млн рублей. И это притом, что, в отличие от ранее сданных объектов, застройщик здесь отошел от привычных схем работы и подготовил для клиентов квартиры с отделкой: в них установлены межкомнатные перегородки, проведено электричество, выровнены стены. Еще одним новшеством стало богатое многообразие планировок. В домах представлены студии в 27,5 кв. м, однокомнатные от 42 до 55 кв. м и пять видов двухкомнатных, включая большие 88-метровки, и «трешки» от 63 до 72 квадратов. Также появилась «однушка» площадью 38 метров, спроектированная по образу и подобию своей 49-метровой «коллеги». Такого выбора больше нет ни в одном доме 38-го микрорайона.

Очень приятный бонус — наличие леса прямо рядом с новыми домами. В скором будущем здесь появится благоустроенная парковая зона для отдыха. Многих волнует наличие в непосредственной близости образовательных учреждений. Спешим вас успокоить: на территории микрорайона к уже функционирующему детскому саду скоро прибавятся еще два, также будет построена начальная школа. Ближайшая школа находится на расстоянии всего одной автобусной остановки. Отсюда очень просто добраться до любого района города, до железнодорожного вокзала и аэропорта: совсем рядом находятся выезды из Сургута — Нефтеюганское шоссе и улица Аэрофлотская, а также объездная дорога. В микрорайоне работают медицинские пункты, а также различные предприятия сферы услуг и торговли.

Во дворах обустроены прекрасные детские площадки. Причем расположены они на крышах подземных парковок и огорожены от проезжей части, так что за безопасность маленьких обитателей новых домов можно не переживать. Паркинги двухуровневые, также есть наземные парковки, мест много. Удобно подъезжать к домам как со стороны ТРЦ «Аура», так и с ул. Аэрофлотской. Если есть желание полностью отгородиться от «внешнего мира», можно установить шлагбаум.

Дома возведены в соответствии с мировыми стандартами энергоэффективности и оснащены высокотехнологичным оборудованием, позволяющим рационально расходовать энергоресурсы. Стены оснащены защитой от промерзания. В квартиры проведено только холодное водоснабжение, горячую воду обеспечивают современные электрические водонагреватели. Это позволяет существенно снизить общее водопотребление и сэкономить на содержании внутридомовой системы ГВС. В целом, экономия на ЖКУ достигает 40 процентов.

Все преимущества налицо! Осталось посетить объекты и выбрать себе уютную квартиру по душе. Оформить покупку можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку. Кстати, теперь минимальная ипотечная ставка при приобретении квартир от Сибпромстроя составляет всего 7,5 процентов! Необходимо отметить, что все сделки оформляются только в собственном отделе продаж, который находится на Тюменском тракте, 2/1. Такая схема работы позволяет пройти через все этапы подготовки и получения документации без участия посредников — это экономит не только время, но и денежные средства, благодаря отсутствию комиссий. В любое удобное для вас время с 9.00 (по выходным — с 10.00) и до 20.00 сотрудники компании будут рады показать вам квартиры и предоставить всю интересующую информацию. А специалисты различных банков проконсультируют по наиболее выгодным для вас условиям кредитования.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

26 августа в 10:44, просмотров: 714, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Дружба народов

​Дружба народов
В Центральной детской библиотеке прошла акция, посвящённая Дню толерантности
Артем Мазнев Сегодня в 12:54
120 0
​Дети не видят различий

​Дети не видят различий
В детсаду «Василёк» прошло ежегодное «Соцветие народов»
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:05
163 0
​Бизнес на колёсах. Сургутские депутаты разрешили работать «гаражным» предпринимателям Сургута. Но не везде  

​Бизнес на колёсах. Сургутские депутаты разрешили работать «гаражным» предпринимателям Сургута. Но не везде  
Артем Мазнев 24 ноября в 12:34
552 2
​Ирина Урванцева: Учреждения здравоохранения и образования в шаговой доступности - это один из факторов, определяющих качество жизни современного человека

​Ирина Урванцева: Учреждения здравоохранения и образования в шаговой доступности - это один из факторов, определяющих качество жизни современного человека
Депутат Думы ХМАО Ирина Урванцева 23 ноября в 19:13
507 4
На что пойти в Сургутской филармонии в декабре

На что пойти в Сургутской филармонии в декабре
Концертный репертуар на декабрь – I половину января
Константин Шперлинг 23 ноября в 16:44
713 0
Важно, что округ ведет работу по поддержанию устойчивости работы нефтегазовой отрасли

Важно, что округ ведет работу по поддержанию устойчивости работы нефтегазовой отрасли
Несколько слов про обращение губернатора Югры к жителям и депутатам региона
Павел Завальный, депутат Госдумы РФ 23 ноября в 15:53
370 2
Тюменский регион вышел на новую траекторию устойчивого развития

Тюменский регион вышел на новую траекторию устойчивого развития
Полный текст ежегодного обращения к жителям Тюменской области и депутатам региональной думы
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области 23 ноября в 14:14
344 3
Наталья ​Комарова: В год президентских выборов гражданское согласие приобретает особое значение // ИНФОГРАФИКА

Наталья ​Комарова: В год президентских выборов гражданское согласие приобретает особое значение // ИНФОГРАФИКА
Мнение аудитории siapress.ru чему должен быть посвящен 2018 год
Константин Шперлинг 23 ноября в 14:12
320 1
В год президентских выборов гражданское согласие приобретает особое значение, консолидируя нас

В год президентских выборов гражданское согласие приобретает особое значение, консолидируя нас
Полный текст ежегодного обращения к жителям Югры и депутатам думы автономного округа
Наталья Комарова, губернатор Югры 23 ноября в 09:53
931 18
25 ноября в Сургуте пройдет третье мероприятие проекта «Популярная наука в Сургуте»

25 ноября в Сургуте пройдет третье мероприятие проекта «Популярная наука в Сургуте»
Редакция СИА-ПРЕСС 20 ноября в 12:47
2310 0
В минувшие выходные в Сургуте состоялась игра КВН на кубок главы города

В минувшие выходные в Сургуте состоялась игра КВН на кубок главы города
Елизавета Кузьмина, участник проекта «Медиашкола» 22 ноября в 16:58
464 0
​Подавляющее большинство аудитории siapress.ru высказалась против политического канала «ТАСС – детям» // ИНФОГРАФИКА

​Подавляющее большинство аудитории siapress.ru высказалась против политического канала «ТАСС – детям» // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 22 ноября в 11:02
302 1
​От редакции. Алексей Жердев, вы ничего не напутали?

​От редакции. Алексей Жердев, вы ничего не напутали?
Получается, что для всех крупнейших региональных и многих федеральных ньюсмейкеров наше издание – качественная и статусная информационная площадка, а для Жердева – «желтая пресса»
Редакция СИА-ПРЕСС 21 ноября в 21:03
2919 21
​Сургутские депутаты не смогли получить от чиновников внятных ответов про РКЦ ЖКХ

​Сургутские депутаты не смогли получить от чиновников внятных ответов про РКЦ ЖКХ
Они, собственно, и не очень настойчиво спрашивали
Дмитрий Щеглов 21 ноября в 15:51
2018 11
​Основные новости с рынка нефти // АУДИО, ТЕКСТ

​Основные новости с рынка нефти // АУДИО, ТЕКСТ
Обзор итогов недели на фондовом рынке, важных событиях на рынке нефти, перспективах рубля до конца года и о том, стоит ли сейчас покупать доллары и евро
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 21 ноября в 12:33
343 1
​Молодежь в России – это будущая рабочая сила с мутным представлением о своем будущем

​Молодежь в России – это будущая рабочая сила с мутным представлением о своем будущем
Что, соответственно, и вызывает протест в любой форме.
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 21 ноября в 10:16
795 10
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика