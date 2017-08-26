​Максимум комфорта по эконом-цене

Сургутский микрорайон № 38 недаром пользуется популярностью у покупателей жилья: здесь расположены ТРЦ «Аура», новый гипермаркет «Лента», идет активная застройка территории, развивается инфраструктура, налажено транспортное сообщение. Многие дома уже заселены, а спрос на эту территорию по-прежнему не иссякает. Поэтому для тех, кто еще не успел приобрести квартиру в 38-м микрорайоне, есть хорошие новости: в домах № 26 и № 30 по ул. Усольцева еще остаются свободные к продаже квартиры по приятным ценам!

Минимальная цена на жилье в этих 17-этажных домах составляет 1,7 млн рублей. И это притом, что, в отличие от ранее сданных объектов, застройщик здесь отошел от привычных схем работы и подготовил для клиентов квартиры с отделкой: в них установлены межкомнатные перегородки, проведено электричество, выровнены стены. Еще одним новшеством стало богатое многообразие планировок. В домах представлены студии в 27,5 кв. м, однокомнатные от 42 до 55 кв. м и пять видов двухкомнатных, включая большие 88-метровки, и «трешки» от 63 до 72 квадратов. Также появилась «однушка» площадью 38 метров, спроектированная по образу и подобию своей 49-метровой «коллеги». Такого выбора больше нет ни в одном доме 38-го микрорайона.

Очень приятный бонус — наличие леса прямо рядом с новыми домами. В скором будущем здесь появится благоустроенная парковая зона для отдыха. Многих волнует наличие в непосредственной близости образовательных учреждений. Спешим вас успокоить: на территории микрорайона к уже функционирующему детскому саду скоро прибавятся еще два, также будет построена начальная школа. Ближайшая школа находится на расстоянии всего одной автобусной остановки. Отсюда очень просто добраться до любого района города, до железнодорожного вокзала и аэропорта: совсем рядом находятся выезды из Сургута — Нефтеюганское шоссе и улица Аэрофлотская, а также объездная дорога. В микрорайоне работают медицинские пункты, а также различные предприятия сферы услуг и торговли.

Во дворах обустроены прекрасные детские площадки. Причем расположены они на крышах подземных парковок и огорожены от проезжей части, так что за безопасность маленьких обитателей новых домов можно не переживать. Паркинги двухуровневые, также есть наземные парковки, мест много. Удобно подъезжать к домам как со стороны ТРЦ «Аура», так и с ул. Аэрофлотской. Если есть желание полностью отгородиться от «внешнего мира», можно установить шлагбаум.

Дома возведены в соответствии с мировыми стандартами энергоэффективности и оснащены высокотехнологичным оборудованием, позволяющим рационально расходовать энергоресурсы. Стены оснащены защитой от промерзания. В квартиры проведено только холодное водоснабжение, горячую воду обеспечивают современные электрические водонагреватели. Это позволяет существенно снизить общее водопотребление и сэкономить на содержании внутридомовой системы ГВС. В целом, экономия на ЖКУ достигает 40 процентов.

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