Новый проект в аэропорту «Книга в дорогу. Летай и читай»

В аэропорту Сургута воплотили очередной культурный проект «Книга в дорогу. Летай и читай». На втором этаже в зале вылета аэровокзала установили книжное дерево. Победители конкурса детского рисунка «Профессия - Авиатор» совместно с представителями Совета молодежного объединения ОАО «Аэропорт Сургут» раскрасили книжное дерево яркими красками.

Над художественным оформлением книжного стеллажа сегодня работали юные художники Анна Баева, Данил Долбня, Рулана Усманова и Патимат Исмаилова. Дети проявили огромный интерес к проекту, особое внимание уделили мелким деталям, досконально прорисовывая каждый листочек. Как оказалось, дети намного чаще обращают внимание на мелочи и с удовольствием их разглядывают. Проект позволил ребятам создать атмосферу праздника и подарил им море положительных эмоций. Представители молодежного объединения аэропорта выразили благодарность талантливым детям и вручили им ценные призы и благодарственные письма.

«Книга в дорогу. Летай и читай» – это эксклюзивный и многогранный проект. Проект реализуется в аэропорту Сургута на втором этаже в зале вылета аэровокзала. Стать участником акции может любой пассажир аэропорта. Для участия достаточно принести книгу или журнал и обменять его на понравившийся экземпляр из свободной библиотеки «Летай и читай».