В аэропорту Сургута подвели итоги летнего споттинга

Церемония награждения победителей фотоконкурса состоялась 18 августа в аэровокзале города Сургута. На торжественном мероприятии присутствовали представители от аэропорта и авиакомпаний-партнеров, участники и победители конкурса. Компетентное жюри рассмотрело все представленные на конкурс работы и выделило лучшие из них в каждой номинации. Лучшие работы представлены на выставке «Аэропорт в объективе» в зале вылета аэровокзала, на сайте аэропорта и в социальных сетях.

Всего в творческом конкурсе приняли участие более 60 человек, представившие свои работы в традиционных номинациях «Лучшее фото здания аэровокзала», «Аэропорт Сургут – наземное обслуживание пассажиров и воздушных судов», «Лучший фоторепортаж», «Лучший видеорепортаж», а также в специальных номинациях от авиакомпаний-партнеров ОАО «Аэропорт Сургут».

В результате победителями творческого конкурса стали:

«Лучшее фото здания аэровокзала» – Дмитрий Демченко;

«Аэропорт Сургут – наземное обслуживание пассажиров и воздушных судов» – Роман Сунцов;

«Лучший фоторепортаж» – Иван Ураков;

«Лучший видеорепортаж» – Руслан Строганов;

«Лучшее Instagram-фото» – Екатерина Заикина;

«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании «ЮТэйр» – Игорь Полуянов;

«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот» – Сергей Дудник;

«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании «Россия» – Кристина Гончарова;

«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании S7 Airlines – Артем Смертин;

«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании «Ангара» – Иван Ураков;

«Самолет Победы» – Игорь Полуянов