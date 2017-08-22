В аэропорту Сургута подвели итоги летнего споттинга

Церемония награждения победителей фотоконкурса состоялась 18 августа в аэровокзале города Сургута. На торжественном мероприятии присутствовали представители от аэропорта и авиакомпаний-партнеров, участники и победители конкурса. Компетентное жюри рассмотрело все представленные на конкурс работы и выделило лучшие из них в каждой номинации. Лучшие работы представлены на выставке «Аэропорт в объективе» в зале вылета аэровокзала, на сайте аэропорта и в социальных сетях.
Всего в творческом конкурсе приняли участие более 60 человек, представившие
свои работы в традиционных номинациях «Лучшее фото здания аэровокзала»,
«Аэропорт Сургут – наземное обслуживание пассажиров и воздушных судов», «Лучший
фоторепортаж», «Лучший видеорепортаж», а также в специальных номинациях от
авиакомпаний-партнеров ОАО «Аэропорт Сургут».
В результате победителями творческого конкурса стали:
«Лучшее фото здания аэровокзала» – Дмитрий Демченко;
«Аэропорт Сургут – наземное обслуживание пассажиров и воздушных судов» – Роман Сунцов;
«Лучший фоторепортаж» – Иван Ураков;
«Лучший видеорепортаж» – Руслан Строганов;
«Лучшее Instagram-фото» – Екатерина Заикина;
«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании «ЮТэйр» – Игорь Полуянов;
«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот» – Сергей Дудник;
«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании «Россия» – Кристина Гончарова;
«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании S7 Airlines – Артем Смертин;
«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании «Ангара» – Иван Ураков;
«Самолет Победы» – Игорь Полуянов
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00