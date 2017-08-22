В аэропорту Сургута чествовали сотрудников в преддверии Дня Воздушного Флота России

18 августа в сургутском аэровокзале состоялось торжественное собрание работников предприятия в честь Дня Воздушного Флота России.

Свои поздравления с профессиональным праздником сотрудникам и ветеранам аэропорта адресовал директор по производству – первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма. В торжественном мероприятии также приняли участие заместитель главы Администрации города Сургута Николай Кривцов и исполняющий обязанности председателя Думы города Сургута Артём Кириленко, которые вручили благодарственные письма и почетные грамоты лучшим работникам аэропорта Сургута.

Всего 75 сотрудников аэропорта были отмечены за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм почетными грамотами и благодарностями ОАО «Аэропорт Сургут», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Администрации и Думы города Сургута.

В приветственном обращении к коллективу директор по производству – первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма подчеркнул значимость всех сотрудников аэропорта, поблагодарил за проделанную работу, высокие производственные показатели и добросовестное отношение к труду. Торжественная церемония завершилась фотографированием на память и вручением призов победителям фотоконкурса по итогам летнего споттинга в Сургуте.