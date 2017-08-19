Знание — сила

В начале августа в Сургуте стартовал уникальный для города проект — Академия новостроек — узкопрофессиональный курс, который направлен на популяризацию продажи жилья на первичном рынке.

Как пояснили «НГ» организаторы проекта, такое обучение стало актуальным по простой причине — как только «ушла» господдержка и выравнялись ставки на рынках недвижимости, появился «необоснованный» крен на вторичное жилье.

Сургутяне решили, что им проще приобрести готовое жилье, несмотря на то, что старый жилфонд все же имеет за плечами «годы жизни», которые изрядно потрепали его состояние. Другие потенциальные новоселы считают, что в настоящее время имеется риск вовсе не дождаться новостройку. Хотя, как отметила в разговоре с корреспондентом «НГ» заместитель директора одного из агентств недвижимости Сургута Наталия Лемец, такие опасения беспочвенны: «В городе нет ни одной новостройки, которая не была бы достроена».

Пятинедельный курс обучения даст риелторам полную картину перспективы развития города и понимания вероятного будущего рынка первичной недвижимости.

Специалисты уже прослушали лекции, которые были нацелены на знакомство с историей Сургута, они узнали от краеведов, историков, архитекторов и чиновников о том, где в городе самый старый дом, в каком районе располагается сердце Старого Сургута (район Энергетиков), а в каком — нового (40 мкр-н и ж/д).

Второй курс, который стартовал в понедельник, 7 августа, был посвящен знакомству риелторов с крупнейшими застройщиками города. В качестве спикера организаторы пригласили выступить с небольшой лекцией заместителя генерального директора компании «Сибпромстрой» Николая Епифанова. В своем выступлении он рассказал специалистам историю организации, о ее достижениях, текущем положении дел, планах на будущее и популярных мифах, которые имеются вокруг деятельности Сибпромстроя.

«Да, можно сказать, что рынок новостроек в городе претерпевает не самые лучшие времена, но в нашей компании все стабильно — количество продаж держится на стандартно высоком уровне. К тому же наших клиентов не пугают задержки в возведении новостроек, так как мы реализуем квартиры только в готовых домах», — отметил Епифанов.

Что же касаемо мифов, о которых рассказал спикер, — они далеко не новы и из года в год передаются среди населения. Причем даже их постоянное развенчивание не особо влияет на тех, кто упорно распространяет сплетни, не являясь экспертом в строительной области.

Например, отстуствие достаточного количества парковочных мест в жилых комплексах застройщика. Этот миф, чаще всего, распространяют люди с низкой культурой парковки. Многие горожане, к сожалению, до сих пор считают, что для их автомобиля должны быть предусмотрены бесплатные места всюду, куда бы они ни приехали. Но такая практика в корне неверна — купив машину, человек должен позаботиться о том, где будет оставлять свое имущество, а не экономить деньги, бросая своего железного коня на газонах и других местах, где стоянка запрещена. Для автолюбителей во дворах Сибпромстроя есть достаточное количество парковочных мест — как бесплатных наземных, так и платных, в подземных паркингах. Стоимость аренды не так высока, как считают владельцы машин — она намного ниже стоимости человеческой жизни, которую ставят под угрозу нерадивые автомобилисты, заграждающие экстренным службам проезд во дворах.

Еще один миф — плохая шумоизоляция в домах застройщика. Тут стоит отметить лишь то, что технология крупнопанельного домостроения (а именно ее использует Сибпромстрой) — одна из самых популярных в мире в силу ряда особенностей. В Сургуте есть определенные требования к возводимым домам, и всем этим пунктам новостройки застройщика соответствуют, а в некотрых моментах даже превосходят. Так, например, в них используется утеплитель большей, относительно норматива, толщины — 200 мм при нормативе 180 мм. Еще одно «перевыполненное» требование — снижение теп­лопотерь. В среднем этот показатель по жилому фонду Сургута составляет 70 Вт/м2 (причем в некоторых домах, особенно старых, он доходит и до 100 Вт/м2). А норматив — внимание! — чуть больше 50 Вт/м2. В домах Сибпромстроя этот показатель даже ниже необходимого — до 35 Вт/м2.

Таким же простым способом можно опровергнуть и другие слухи о компании, но, однозначно, самым главным показателем того, что эти мифы действительно не имеют под собой основания, — это неизменно высокий покупательский спрос на квартиры застройщика.

Справка: Сибпромстрой создан в 1995 году соучредителями Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым. К настоящему времени компания — одна из крупнейших в России по производственным показателям строительных компаний. Осуществляет жилищное строительство в Сургуте, Белгороде, Химках, а также в городском поселении Андреевка (Московская область). Объемы строительства жилья в год — 150-200 тысяч кв. м.

Кстати: Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить только в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона №38. Телефон для справок: 600-190.