​Югорский бизнес перешел на SMS-рассылку со смыслом

Этим летом в Югре вместе с температурой воздуха растет и градус бизнес-активности. Предприниматели региона в 2 раза чаще стали общаться с клиентами по SMS. Теперь, прежде чем отправить сообщение абонентам, бизнес региона учитывает их пол, возраст, местоположение и даже интересы.

В целом с начала 2017 года спрос на «умную» sms-рассылку вырос в 5 раз, сообщают аналитики «МегаФона».

«Многие клиенты, пожелавшие отправить sms с нашим новым сервисом «МегаФон.Таргет», уже оценили эффективность такого способа информирования. Ведь сообщение отправляются только тем, кому они действительно будут полезными и интересными. Более половины клиентов, кто протестировал таргет, возвращаются к такому методу рассылки в ближайшие месяцы, а 30% бизнес-абонентов теперь используют его постоянно», – рассказал директор «МегаФона» в ХМАО-Югре и на Ямале Денис Стукаленко.

Чтобы запустить рекламную кампанию пользователям «МегаФон.Таргет» не требуются специальные знания, управление услугой происходит через понятный даже новичку интерфейс. Еще до запуска sms-рассылки клиент будет знать, сколько человек получат его сообщение, а по ее итогам —проанализировать эффективность. Важно, что сообщения получают только те, кто давал на них согласие.

«Провести sms-рассылку по клиентам можно быстро, просто и удобно. К примеру, когда мы хотим пригласить гостей на мероприятие в студию красоты, или презентовать новую коллекцию в студии эксклюзивных украшений российского дизайнера Татьяны Мельник, мы используем сервис «МегаФон.Таргет». Мы довольны результатом», – поделилась опытом Анна Глухова, PR-директор компании TimeDeluxe.

Рассылать сообщения с помощью «МегаФон. Таргет» можно как существующим клиентам компании, так и другим абонентам «МегаФона» в выбранном регионе – в обоих случаях возможно применение таргетов: пол, возраст, интересы, местоположение, роуминг, операционная система телефона и расходы на связь. Подробнее об услуге — на сайте.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.