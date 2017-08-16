​Знаковое событие: в аэропорту Сургута встретили миллионного пассажира

Сегодня, 15 августа 2017 года, в сургутском аэропорту был зарегистрирован миллионный пассажир 2017 года. Юбилейным пассажиром стала Анна Гурьянова, которая вместе со своим сыном прибыла трансферным рейсом из Норильска и дальше направлялась в Москву. Примечательно, что своего миллионного пассажира аэропорт Сургута встретил накануне празднования Дня Воздушного флота России.

Новость для жительницы Норильска оказалась полной неожиданностью. Юбилейной пассажирке торжественно вручили ценные призы. В празднично оформленном зале вылета аэровокзала миллионного пассажира поздравляли первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма и президент «UTair – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник. Миллионный пассажир получил в подарок от перевозчика сертификат на перелет по любому направлению маршрутной сети UTair, от аэропорта – сертификат на право обслуживания в бизнес-зале и планшет.

«В течение всего года аэропорт Сургута демонстрирует стабильный рост пассажиропотока. Более 50% от общего количества рейсов в аэропорту Сургута выполняется авиакомпанией UTair, для нас это не просто базовая авиакомпания, но и надежный партнер, благодаря которому возможно успешное развитие аэропорта. В 2017 году аэропорт обслужил своего миллионного пассажира на месяц раньше – в 2016 году это произошло 13 сентября. Основной рост пассажиропотока аэропорта произошел за счет трансферных перевозок на период реконструкции аэропорта Норильск, расширения маршрутной сети авиакомпаний-партнеров, увеличения частот по действующим направлениям, регулярной работы аэропорта по улучшению качества обслуживания авиакомпаний и пассажиров. Встреча миллионного пассажира – это приятное для нас событие, и показатель для аэропорта», - отметил первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма.

«UTair и аэропорт Сургута сотрудничают на протяжении многих лет, и мы рады поздравить коллег с очередным рекордом. С начала года авиакомпания перевезла через аэропорт 500 тысяч пассажиров – 50% от его общего пассажиропотока. Миллионный клиент, обслуженный аэропортом, оказался пассажиром рейса Норильск - Сургут. В этом году UTair участвует в социально значимой программе: авиакомпания обеспечивает транспортную доступность в период реконструкции воздушной гавани Норильска. В течение всей недели, кроме воскресенья, самолеты UTair ATR-72 ежедневно совершают по 3 рейса из Норильска в Сургут и Красноярск, и обратно», – прокомментировал президент «UTair – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.

Группа по связям с общественностью, ОАО «Аэропорт Сургут»