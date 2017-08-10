16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,9298   EUR  70,2677  

Иван Грозный, Индиана Джонс и Остап Бендер онлайн: на Урале киногероев «прокачали» гаджетами

На мировых киноэкранах до конца 2017 года анонсируют выход двух новых частей саги «Звёздные Войны». Тянется эта киноэпопея с 80-х годов прошлого века, когда абсолютно все декорации и космические костюмы были не дорисованными и виртуальными, а сделанными вручную: из картона, пластилина, веток…

Представьте, как мобильные технологии помогли бы создателям «Звездных войн» и других фильмов, будь они в те годы. Кастинг для «12 стульев» прошел бы по Скайпу, билеты на «Ивана Васильевича» бронировали бы онлайн. И все герои наверняка пользовались бы гаджетами... Ведь если уже сейчас превращают черно-белые кинохиты в цветные, может скоро у Шурика или Дарта Вейдера в руке окажется мобильник!

Топ-менеджеры уральского «МегаФона» решили заглянуть в будущее и провели мобильный эксперимент. К 15-летию компании они предстали в образах киногероев, обожаемых миллионами телезрителей. Представим, как выглядели бы их девайсы, и чем помог бы в приключениях высокоскоростной интернет.

Чтобы заглянуть в смартфоны или планшеты героев, увеличьте фото или нажимайте Ctrl+

Валерий Величко, директор Уральского филиала «МегаФон» (в образе Ивана Грозного)

Ты как царю челобитные подаёшь?

Онлайн!

Если бы колокола московского Кремля в 16-м веке раздавали Wi-Fi, царю Ивану Васильевичу в его трудах и заботах помогали бы смартфон и 4G-интернет. Принять челобитные онлайн, проверить в органайзере, когда брал Казань и Астрахань, отметить, что Шпака – не брал. Увековечить свой день в Живом журнале «Житие мое», главное – что связь ловит везде.

Финансовый директор Товмас Папоян (в образе Остапа Бендера)

Всё в гаджете – как «на блюдечке с голубой каёмочкой»!

Остап Бендер был бы самым продвинутым в интернете. В его гаджете – приложения на любой случай. База Детей Лейтенанта Шмидта или советских миллионеров с отслеживанием местоположения по GPS, чтобы найти ключи от квартиры, где деньги лежат. Великий Комбинатор первым прокачал бы cеть LTE-Advanced.

Директор по развитию корпоративного бизнеса Инна Смирнова (в образе принцессы Леи)


Всё для Звёздных Войн – в кармане

В этом фильме зарядкой занимался бы только девайс: времени мало и участвовать в Звёздных Войнах – дело непростое. Принцессе Лее нужно понимать много инопланетян, для этого в её гаджете переводчик на 100500 миллионов языков. Для путешествия по Вселенной – Звёздный ДубльГис. Он покажет, куда прилетишь, если повернёшь от Большой Медведицы на пару световых лет влево.

Директор по персоналу Ольга Бобылева (в образе Лилу)


БУМ!
– БАДАБУМ!

Цель Лилу – спасти Землю, а смартфон – пульт управления жизнью на Земле, какой бы БАДАБУМ вокруг ни творился. В ее мобильном был бы Мультипаспорт для лёгкого передвижения во Вселенной. И если сегодня кому-то еще говорят, что нашли их в капусте, своим детям Лилу бы ответила, что скачала их из интернета за 300 Мбит/с –сейчас это возможно!

Директор по инфраструктуре Антон Щербаков (в образе Индианы Джонс)


Артефакты и энциклопедии, которые всегда с тобой

Путешествий у Индианы Джонса столько, что его Инстаграм пестрил бы яркими фото, а выложить их из самой глубокой пещеры помог вездесущий интернет. Для поиска сокровищ у него онлайн-карта, одобренная Роскомнадзором. А в свободное время Индиана играл бы в виртуальные поиски сокровищ.

Директор по развитию бизнеса на массовом рынке Сергей Алферов (в образе Зорро)


Маска: заказ онлайн с доставкой на дом

У Зорро много забот. Найти удобную парковку для коня через GPS, узнать, где купить овёс по акции, пополнить баланс, заказать новую маску онлайн. По приложению найти в каких городах больше всего обездоленных. И сразу же туда, мчать на коне. По навигатору, конечно.

Если, прочитав этот фантазийный экскурс, вы соскучились по Индиане, Зорро или Остапу, найти их можно в приложении – «МегаФон.ТВ», для абонентов оператора с тарифами

«Включайся!» или «Все включено» – это бесплатно. А фильмы про Ивана Васильевича, Принцессу Лею и Лилу можно мгновенно отыскать в сети – интернет «МегаФона» загрузится еще быстрее, чем Лея долетит до Татуина.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:28, просмотров: 106, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

ВИДЕО ДНЯ. Выступление женской пилотажной группы «Барсы» в Новосибирске

ВИДЕО ДНЯ. Выступление женской пилотажной группы «Барсы» в Новосибирске
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:12
196 0
От всей души поздравляю ветеранов и работников строительной отрасли с профессиональным праздником!

От всей души поздравляю ветеранов и работников строительной отрасли с профессиональным праздником!
Желаю ветеранам и работникам отрасли здоровья, благополучия, успехов в нелегком, но почётном и нужном труде!
Анатолий Сименяк, Председатель думы Сургутского района Сегодня в 12:15
187 0
​От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником работников строительной отрасли!

​От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником работников строительной отрасли!
Специалистам строительной сферы я желаю неиссякаемой энергии, профессиональных свершений, семейного благополучия!
Ирина Урванцева, главврач Окружного кардиологического диспансера Сегодня в 11:34
269 0
Труд строителя всегда на виду и имеет особую общественную значимость

Труд строителя всегда на виду и имеет особую общественную значимость
Пусть все задуманное вами воплотится в жизнь, а запланированное будет построено!
Андрей Трубецкой, глава сургутского района Сегодня в 11:15
219 0
В эти августовские дни отмечается самый мирный и добрый праздник

В эти августовские дни отмечается самый мирный и добрый праздник
Низкий поклон и слова глубокой признательности первым сургутским строителям, кто был у истоков современного Сургута.
Рустем Юсупов, Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 10:01
328 1
​Практические итоги II урбанистического форума

​Практические итоги II урбанистического форума
Я чувствую, что нам принесли великие, грандиозные знания, мы их действительно пытаемся применять и реализовывать идеи. Но мы все еще слишком торопимся сразу делать.
Анастасия Малимон, сургутянка Сегодня в 09:31
423 4
Маленькому сургутянину Вове Антонченко нужна наша помощь

Маленькому сургутянину Вове Антонченко нужна наша помощь
Повторный курс реабилитации в Китае поможет ему встать на ноги
Анастасия Семихатских 09 августа в 16:54
456 0
​И все-таки, зачем ОМОН был на хлебозаводе?

​И все-таки, зачем ОМОН был на хлебозаводе?
После «изъятия» документов на хлебозаводе следователями в сопровождении ОМОНа остаются вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать от прокурора Сургута
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» 09 августа в 15:57
722 0
​Более половины читателей siapress.ru так или иначе занимаются спортом // ИНФОГРАФИКА

​Более половины читателей siapress.ru так или иначе занимаются спортом // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 09 августа в 11:00
309 0
Статья дня. В мэрии Сургута началась операция «Преемник»

Статья дня. В мэрии Сургута началась операция «Преемник»
В Югре внутриэлитный раскол. Шувалов еще не ушел, а его место уже делят
Антон Степыгин © Служба новостей «URA.Ru» 09 августа в 09:38
2167 8
Статья дня. Боль и унижение

Статья дня. Боль и унижение
Я не призываю всех жить в столетних деревяшках. Просто если так вышло, что в городе по какой-то причине сегодня такие дома стоят, то они могут быть не гниющей раной, а украшением!
Илья Варламов, блогер 08 августа в 17:36
684 0
Запрос на перемены есть, но он не будет удовлетворен

Запрос на перемены есть, но он не будет удовлетворен
О трансформации общественных настроений в России
Федор Крашенинников, политолог 08 августа в 17:07
522 1
​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ

​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ
Какого-то особого позитива для рубля в августе не просматривается. Наш прогноз по курсам доллара и евро к рублю на конец августа 61-64 – к доллару, 72-75,5 – к евро.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 08 августа в 13:48
411 0
​Больше половины собачников из аудитории siapress.ru убирают за своим питомцем на прогулке // ИНФОГРАФИКА

​Больше половины собачников из аудитории siapress.ru убирают за своим питомцем на прогулке // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 08 августа в 11:21
435 0
Архитектурное безобразие. Зачем силовикам Алексей Фокеев?

Архитектурное безобразие. Зачем силовикам Алексей Фокеев?
Какую цель преследует уголовное дело: наведение порядка в местной власти или банальный и не очень изящный передел местных властных ресурсов?
Артем Мазнев 07 августа в 18:03
1709 3
Олег Владимиров

​Сходили за хлебушком
В нынешней России почти все несерьезно, кроме денег. Власть? Это инструмент, добывающий деньги. Почти все остальное – имитация. Если взять это за аксиому, то и ОМОН на хлебозаводе не будет казаться чем-то противоестественным.
Олег Владимиров 07 августа в 16:07
1315 6
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика