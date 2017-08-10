Иван Грозный, Индиана Джонс и Остап Бендер онлайн: на Урале киногероев «прокачали» гаджетами

На мировых киноэкранах до конца 2017 года анонсируют выход двух новых частей саги «Звёздные Войны». Тянется эта киноэпопея с 80-х годов прошлого века, когда абсолютно все декорации и космические костюмы были не дорисованными и виртуальными, а сделанными вручную: из картона, пластилина, веток…

Представьте, как мобильные технологии помогли бы создателям «Звездных войн» и других фильмов, будь они в те годы. Кастинг для «12 стульев» прошел бы по Скайпу, билеты на «Ивана Васильевича» бронировали бы онлайн. И все герои наверняка пользовались бы гаджетами... Ведь если уже сейчас превращают черно-белые кинохиты в цветные, может скоро у Шурика или Дарта Вейдера в руке окажется мобильник!

Топ-менеджеры уральского «МегаФона» решили заглянуть в будущее и провели мобильный эксперимент. К 15-летию компании они предстали в образах киногероев, обожаемых миллионами телезрителей. Представим, как выглядели бы их девайсы, и чем помог бы в приключениях высокоскоростной интернет.

Чтобы заглянуть в смартфоны или планшеты героев, увеличьте фото или нажимайте Ctrl+

Валерий Величко, директор Уральского филиала «МегаФон» (в образе Ивана Грозного)

–

– Ты как царю челобитные подаёшь?

– Онлайн!

Если бы колокола московского Кремля в 16-м веке раздавали Wi-Fi, царю Ивану Васильевичу в его трудах и заботах помогали бы смартфон и 4G-интернет. Принять челобитные онлайн, проверить в органайзере, когда брал Казань и Астрахань, отметить, что Шпака – не брал. Увековечить свой день в Живом журнале «Житие мое», главное – что связь ловит везде.

Финансовый директор Товмас Папоян (в образе Остапа Бендера)

Всё в гаджете – как «на блюдечке с голубой каёмочкой»!

Остап Бендер был бы самым продвинутым в интернете. В его гаджете – приложения на любой случай. База Детей Лейтенанта Шмидта или советских миллионеров с отслеживанием местоположения по GPS, чтобы найти ключи от квартиры, где деньги лежат. Великий Комбинатор первым прокачал бы cеть LTE-Advanced.

Директор по развитию корпоративного бизнеса Инна Смирнова (в образе принцессы Леи)





Всё для Звёздных Войн – в кармане

В этом фильме зарядкой занимался бы только девайс: времени мало и участвовать в Звёздных Войнах – дело непростое. Принцессе Лее нужно понимать много инопланетян, для этого в её гаджете переводчик на 100500 миллионов языков. Для путешествия по Вселенной – Звёздный ДубльГис. Он покажет, куда прилетишь, если повернёшь от Большой Медведицы на пару световых лет влево.

Директор по персоналу Ольга Бобылева (в образе Лилу)





– БУМ!

– БАДАБУМ!

Цель Лилу – спасти Землю, а смартфон – пульт управления жизнью на Земле, какой бы БАДАБУМ вокруг ни творился. В ее мобильном был бы Мультипаспорт для лёгкого передвижения во Вселенной. И если сегодня кому-то еще говорят, что нашли их в капусте, своим детям Лилу бы ответила, что скачала их из интернета за 300 Мбит/с –сейчас это возможно!

Директор по инфраструктуре Антон Щербаков (в образе Индианы Джонс)





Артефакты и энциклопедии, которые всегда с тобой

Путешествий у Индианы Джонса столько, что его Инстаграм пестрил бы яркими фото, а выложить их из самой глубокой пещеры помог вездесущий интернет. Для поиска сокровищ у него онлайн-карта, одобренная Роскомнадзором. А в свободное время Индиана играл бы в виртуальные поиски сокровищ.

Директор по развитию бизнеса на массовом рынке Сергей Алферов (в образе Зорро)





Маска: заказ онлайн с доставкой на дом

У Зорро много забот. Найти удобную парковку для коня через GPS, узнать, где купить овёс по акции, пополнить баланс, заказать новую маску онлайн. По приложению найти в каких городах больше всего обездоленных. И сразу же туда, мчать на коне. По навигатору, конечно.

Если, прочитав этот фантазийный экскурс, вы соскучились по Индиане, Зорро или Остапу, найти их можно в приложении – «МегаФон.ТВ», для абонентов оператора с тарифами

«Включайся!» или «Все включено» – это бесплатно. А фильмы про Ивана Васильевича, Принцессу Лею и Лилу можно мгновенно отыскать в сети – интернет «МегаФона» загрузится еще быстрее, чем Лея долетит до Татуина.