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Обновленный ТОП застройщиков по вводу жилья 2017

ГК ПИК по итогам 7 месяцев не удалось выйти на первое место по вводу жилья. Лидерство сохраняет ГК СУ-155. В ТОП-5 впервые вошел Полис Групп, г. Санкт-Петербург, потеснив краснодарского застройщика ГК ВКБ‑Новостройки.

По сравнению с ранжированием на 1 июля, лидеры первой четверки ТОП застройщиков Российской Федерации по вводу жилья сохранили свои места.

Первое место сохранил застройщик ГК СУ-155, г. Москва (достраивает объекты — ООО «РК Строй»). Лидер ТОП ввел в эксплуатацию за 7 месяцев текущего года 21 многоквартирный дом в 11 регионах совокупной площадью квартир 310 200 м². За июль месяц прирост по вводу жилья составил 90 тыс. м². Прогнозируемый объем ввода жилья в 2017 году — не менее 500 тыс. м².

Второе место занимает застройщик ГК ПИК, г. Москва, который за январь–июль ввел в эксплуатацию 14 многоквартирных домов совокупной площадью квартир 283 411 м². Это всего 14% от планов компании по вводу жилья в 2017 году.

Третье место удерживает лидер ТОП по итогам 5 месяцев — застройщик Главстрой-СПб, который за полгода ввел в эксплуатацию 10 многоквартирных домов совокупной площадью квартир 186 155 м².

Четвертое место занимает застройщик Группа ЛСР, с показателем 13 многоквартирных домов совокупной площадью квартир 172 725 м². Пока ЛСР не удалось потеснить с третьего места Главстрой-СПб, хотя, по мнению экспертов, это дело времени.

На пятое место с 8-го вышел застройщик Полис Групп, г. Санкт-Петербург, который ввел за январь-июль 2017 года 5 многоквартирных домов совокупной площадью квартир 165 263 м². В июле застройщик ввел почти 60 тыс. м² жилья.

Следует отметить появление в ТОП-10 еще 3 новых застройщиков (кроме Полис Групп): СК Дальпитерстрой (рост с 16-го на 6-е место), ГК Гранель, г. Москва (рост с 12-го на 7-е место), а также Брусника (рост — с 19-го на 10-е место).

Руководитель компании «Брусника» Алексей Круковский (на фото) так прокомментировал рост позиции в ТОП застройщиков: «Мы видим оживление на рынке жилой недвижимости в регионах. Отложенные продажи возвращаются. Брусника имеет устойчивую производственную программу во всех городах присутствия, которая подкрепляется темпами продаж и проектным финансированием Сбербанка. Основная доля введенного в эксплуатацию жилья на сегодняшний день приходится на Екатеринбург: за 7 месяцев «Брусника» ввела намеченное на три квартала. Наибольшее количество в этом году будет введено в Тюмени. В Новосибирске планируем второй год подряд занимать лидирующие показатели по объему ввода».


Президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин (на фото) о причинах позитивной динамики своей компании: «Мы ведем активную девелоперскую деятельность в московском регионе, ежегодно наращивая темп продаж. Хорошая локация, транспортная доступность, комплексная инфраструктура и продуманные планировки — основные отличительные характеристики наших объектов. Реализация проектов без привлечения кредитных средств позволяет нам рассчитывать на собственные силы и грамотно выстраивать бюджетирование проектов, именно поэтому все объекты сдаются в срок и с высоким качеством. Сегодня мы активно развиваем подмосковный рынок и рынок Новой Москвы, в ближайших планах — новые интересные проекты в столице».



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Сегодня в 12:01, просмотров: 371, комментариев: 0


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