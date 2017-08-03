Как перестать беспокоиться и полюбить офис

Онлайн-мониторинг персонала, телефонная станция в «облаке» или «умная» телефония - еще вчера то, что казалось экзотикой, сегодня используется повсеместно. Технологии шагнули вперед и потянули все сферы бизнеса, сотворив в офисах компаний настоящее чудо. При минимуме затрат – максимум эффекта.

Представляем экскурс по самым популярным телеком-сервисам, которые изменили бизнес-рынок, поставив работу компаний на эффективные рельсы. Советы по офисной «перезагрузке».

Избавься от проводов

Раньше устройство, которое отвечало за офисную телефонию, могло занимать целое помещение, а чтобы настроить его работу требовалось немало времени. Сейчас все в «облаке» - телефонизировать офис можно буквально за день с «Виртуальной АТС». Общайтесь через интернет, записывайте разговоры сотрудников с клиентом – вдруг вместо услуг компании они обсуждают новый наряд Мелании Трамп? Настройте входящие звонки так, чтобы на них отвечал нужный человек – например, ночью пусть работает тот, кто «все проспал» днем.

«Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, при нем»

Донести до конкретного человека свою информацию непросто. Для этого его, как минимум, на вечер надо усадить перед телевизором, или заставить включить радио. А вот мобильный всегда при нем! Что может быть проще чем отправить SMS? «Мобильное информирование»поможет рассказать об акции или сообщить о поступлении зарплаты.

Установив таргет, можно разослать SMS только мужчинам – если открываете барбершоп, и задача — собрать всех окрестных хипстеров.

Побалуй халявой

Уральцы любят и умеют экономить. Даже, если дело касается телефонного звонка. Порадуйте клиентов бесплатными звонками в Вашу компанию из любой точки страны. «Бесплатный номер 8800» увеличит число входящих, а заинтересовать позвонившего - уже дело техники. Благодарность клиента не будет знать границ!

«Вот, до чего техника дошла!»

Клиенты важны, но не забывайте и о сотрудниках – за ними тоже «глаз да глаз» нужен. Хотите знать, куда подевался курьер, который должен был привезти клиенту пиццу еще час назад? Или посмотреть маршрут водителя, уверяющего, что бензина едва хватает, чтобы выехать с парковки? «Контроль кадров» ответит на эти вопросы.

Разделяй и предоставляй

Wi-fi в кафе, отеле или другом месте такая же необходимость как воздух. Запрещать людям фото еды или селфи - просто бесчеловечно! Но и «кормить» соседские заведения за ваш счет тоже не хотелось бы. В таких случаях поможет «Wi-Fi с авторизацией» —возможность пустить в свою сеть только тех, кого посчитаете нужным.

Куда бежать и что делать?

Если хотя-бы один совет пришелся по вкусу – ставьте лайк и..приходите в «МегаФон». Почему именно он? «МегаФону» доверяют уже 77 млн. абонентов и каждая третья российская компания. Его выбирают госслужбы и корпорации.. Неслучайно - за последний год на Урале число поклонников скоростного интернета среди госслужащих выросло на 200%. Инженеры «МегаФона» первыми внедрили 4G, запустили самый быстрый интернет LTE Advanced в уральских городах – для выхода в сеть на скорости 250-300 Мбит/с. Включили технологию HD Voice - чтобы уральцы еще лучше слышали друг друга. Перезагружайте офис технологиями – и наслаждайтесь работой!